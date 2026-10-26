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Пет цивила погинуло у ваздушним ударима Јордана

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26.10.2026 22:25

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Припадник обезбјеђења стоји на стражи поред оклопног возила испред Војне болнице „Принц Али“, гдје се лијече особе рањене у пуцњави током сахране у грчкој православној цркви, која се догодила неколико сати раније, у Караку, у Јордану, у петак, 23. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo

Пет цивила, укључујући жене и дјецу, погинуло је у ваздушним нападима Јордана на покрајину Дара на југу Сирије, саопштила је локална здравствена служба.

"Пет цивила, укључујући жене и дјецу, погинуло је усљед јорданских ваздушних напада на неколико мета у руралним подручјима покрајине Дара", наводи се у саопштењу које је пренијела новинска агенција САНА.

Јорданске оружане снаге објавиле су претходно почетак војне операције против терористичких група на југу Сирије као одговор на напад на цркву у провинцији Ел Карак у петак, 23. октобра, преноси Срна.

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Тагови :

Јордан

Напад

убијени цивили

Сирија

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