Пет цивила погинуло у ваздушним ударима Јордана

Аутор:АТВ редакција
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Пет цивила, укључујући жене и дјецу, погинуло је у ваздушним нападима Јордана на покрајину Дара на југу Сирије, саопштила је локална здравствена служба.
"Пет цивила, укључујући жене и дјецу, погинуло је усљед јорданских ваздушних напада на неколико мета у руралним подручјима покрајине Дара", наводи се у саопштењу које је пренијела новинска агенција САНА.
Јорданске оружане снаге објавиле су претходно почетак војне операције против терористичких група на југу Сирије као одговор на напад на цркву у провинцији Ел Карак у петак, 23. октобра, преноси Срна.
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