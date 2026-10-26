Алкарас: Недостају ми дуели са Ђоковићем

Аутор:АТВ редакција
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Карлос Алкарас, тренутно трећи тенисер свијета, признао је да му недостају велики окршаји са Новаком Ђоковићем, Јаником Синером и Александером Зверевим.
Уочи повратка на терен у Бечу, Шпанац је истакао да му такви мечеви помажу да препозна шта мора додатно да унаприједи у својој игри.
"Наравно да ми недостају. Рекао бих да је сваки дан важан како бих постао бољи, да покушам да напредујем и научим нешто ново на сваком тренингу и на сваком мечу" рекао је Алкарас.
Објаснио је да га сусрети са најбољима тјерају да ради другачије и подигне ниво игре.
"Када играш такве мечеве, схватиш шта мораш да радиш на тренинзима и на шта треба да обратиш пажњу када изађеш на терен", поручио је Шпанац
Алкарас је ове године због дужег одсуства одиграо укупно три меча против Ђоковића, Синера и Зверева, док је прошле сезоне шест пута играо против Синера, два пута против Ђоковића и једном против Зверева.
Говорио је и о Александеру Звереву, похваливши Њемца због резултата и континуитета током сезоне.
"Искрено, потпуно је заслужио",рекао је Алкарас и истакао да је у тенису, поред квалитета, пресудна способност да се висок ниво одржава током цијеле године.
- Важна је и константност коју показујеш током цијеле године - нагласио је Шпанац.
На крају је поручио да му је драго због Зверева, јер зна колико је дуго радио на остварењу својих циљева.
"Заиста је заслужио. Двоструки је гренд слем шампион ове године и веома ми је драго због њега, јер знам колико је напорно радио и колико је дуго јурио овај циљ", закључио је Алкарас.
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