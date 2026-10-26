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Ево колико је висока Драгана Мирковић: Многи се преваре у процјени

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26.10.2026 20:50

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Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ
Фото: YouTube/printscreen

Пјевачица Драгана Мирковић деценијама је присутна на музичкој сцени и о њеном животу се много тога зна. Многи се, ипак, изненаде када сазнају колико је она заправо висока.

Драгана Мирковић висока је 166 центиметара, а због високих потпетица које увијек носи, многи се преваре у процјени.

Музичка звијезда једном приликом признала је да није планирала да се бави пјевањем.

„Као дјевојчица имала сам потпуно другачије снове од свега овога што се мени догодило. Наравно да сам сањала и жељела да будем срећна, ако гледамо по томе, онда ми се сан и те како остварио. Али имала сам неке друге снове — нисам жељела да пјевам, нисам жељела да се бавим тиме и чак сам била против тога“, рекла је она.

Додала је да се још од пете године сјећа како су је сви наговарали да пјева.

„Хајде, Драгана, да пјеваш“, говорили су јој, а сличне ситуације дешавале су се и у школи, на приредбама и у културно-умјетничком друштву.

„Искрено, то ми је била траума, уопште нисам вољела да се бавим тиме. Музику сам обожавала, али не да будем пред људима и да морам да пјевам“, испричала је пјевачица.

„У дворцу ми је сада најљепше“

Драгана Мирковић недавно је говорила и о животу након развода од супруга Тонија Бијелића, истичући да ужива у свакодневици.

„Савршено живим у дворцу данас, најљепше могуће. Дјеца су ми увијек била највећа подршка, а сада су једноставно доказали да су одрасли, да су сјајни и да бирају праве ствари“, рекла је пјевачица.

(Блиц)

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Тагови :

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Драгана Мирковић

висина

музика

дворац у Бечу

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