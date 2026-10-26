Честитке политичара из Републике Српске на резултате избора у Србији

"Студентској листи честитам на изборној побједи, а народу Србије на одржаним демократским изборима. Демократски процеси темељ су стабилности и институционалне снаге сваке државе. Вјерујем да ће односи Републике Српске и Србије и убудуће остати вођени нераскидивим везама, заједничким идентитетом нашег народа и опредијељеношћу за мир и напредак", рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.

"Честитам Студентској листи изборну побједу, са жељом да Србија настави да се креће путем развоја и просперитета. Честитам и свим другим политичким актерима, као и грађанима Србије, на исказаном демократском капацитету. Република Српска остаје загледана у Србију, уз жељу да наши односи, као и сарадња, и у будућности буду на највишем могућем нивоу", навела је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

"Честитам народу Србије на демократским изборима и Студентској листи побједу. Желим им успјех у преузимању одговорности за будућност Србије. Снажна и стабилна Србија ослонац је Републици Српској и важан чинилац мира и напретка цијелог региона", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

"Србија је изабрала студентску листу и дала јој шансу и ми то морамо поштовати. Вучић остаје велики по дјелима иако је изгубио изборе. Србија ће наћи мир међу собом и неће поклекнути. Народ неће сукобе већ мир и развој. Српска ће остати стабилна и чврста. Вода ће се избистрити", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.

„То је наша матица, заинтересовани смо да је стабилна, да је просперитетна и с тог аспекта смо исто тако посматрали, и гледали и стрепњом очекивали резултате, исход ових избора. Драго нам је, мени поготово, што су протекли у тако демократској атмосфери, што ће брзо доћи до транзиције власти у овој фази избора између СНС-а и Студентске листе и, наравно, очекујем, чим се нова власт успостави, да ту сарадњу и прве контакте остваримо“, рекла је Ана Тришић Бабић, директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.

"Честитам Студентској листи на побједи. Грађани Србије и сви политички актери су још једном демонстрирали демократски карактер једног од најстаријих државотворних народа у Европи. Посебно захваљујем Александру Вучићу @avucic на сарадњи и разумијевању које је годинама показивао према Републици Српској. То није била само политичка подршка - то је било разумијевање истог народа, исте судбине и истог интереса. Република Српска и Србија настављају даље заједно. Најближе и у најбољим односима. У сарадњи и подршци по свим питањима - регионалним и међународним, на сваком форуму и у свакој институцији. Јер Срби са обје стране Дрине су један народ и тако ће остати. Глас народа је глас Бога. Грађани Републике Српске и Србије рекли су своје. Идемо даље - заједно", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

"У име Покрета Сигурна Српска и у своје лично име, честитам Студентској листи на изборној побједи. Желим им много успјеха, мудрости и одговорности у вођењу Србије као водеће земље у региону", каже Драшко Станивуковић, предсједник ПСС-а.

„Ми имамо с ким да сарађујемо у Републици Српској. Савјет министара није формиран. Ја се надам да ће нове власти Србије помоћи да се формира Савјет министара у коме неће бити ових који су нападали Студентску листу, а то постоји могућност“, рекао је Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред.

„Видимо да се тамо распирила велика прича о томе како наводно је Република Српска на овој или на оној страни. Република Српска је увијек на својој страни и на страни Србије“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.