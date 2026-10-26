ХЕ на Дрини наставља са активностима на очувању рибљег фонда

Аутор:АТВ редакција
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Предузеће „Хидроелектране на Дрини“ из Вишеграда и ове године наставља активности на очувању и обнављању рибљег фонда у ријеци Дрини и њеним притокама.
У сарадњи са спортским риболовцима и еколошким удружењима, реализује се редовно порибљавање, чиме се доприноси очувању рибљих врста и унапређењу природног богатства овог подручја. Редовним порибљавањем доприноси се обнављању рибљег фонда, очувању рибљих врста и заштити природних вриједности ријеке.
Ријека је живи организам који памти и враћа онолико колико у њу улажемо пажње и љубави. Свјесни су тога и у Предузећу „Хидроелектране на Дрини“ и удружењу спортских риболоваца "Дринска језера".
Одлучили су се на порибљавање рибљом млађи. Обезбијеђено је укупно 5.200 килограма рибље млађи, за шта је издвојено око 93 хиљаде марака. Од тога, 3.000 килограма односи се на млађ шарана, величине од 15 до 30 центиметара, док је преосталих 2.200 килограма млађ поточне пастрмке, величине од седам до десет центиметара.
Циљ ових активности је очување и обнављање рибљег фонда, као и очување природне равнотеже водених екосистема.
„Свако обогаћивање ријеке рибљим фондом је веома важно за сваку ријеку и за обнављање рибљег фонда. Тако да је и за нашу ријеку веома битно да се сваке године порибљава и обогаћује рибљим фондом“, рекао је предсједник удружења спортских риболоваца "Дринска језера" Вишеград, Александар Којић.
Сарадња између предузећа „Хидроелектране на Дрини“ и Удружења спортских риболоваца „Дринска језера“ траје годинама, а заједничке активности усмјерене су на очување и унапређење рибљег фонда. Према ријечима представника риболоваца, подршка предузећа од великог је значаја за реализацију редовног порибљавања, током којег се у ријеку пушта млађ различитих рибљих врста. Међу њима су шаран и пастрмка, а количине које се сваке године обезбјеђују представљају значајан допринос настојањима да се рибљи фонд обнавља и очува за будуће генерације. Овакве активности важне су и за спортски риболов, али и за очување природних вриједности ријеке Дрине.
„Ми у сарадњи са ХЕ Вишеград сваке године вршимо несебично порибљавање од стране ХЕ Вишеград. Сваке године пустимо око 2500 кг млађи шарана и негдје око 800 кг млађи потрошне пастрмке“, рекао је Којић.
Порибљавање ријеке Дрине није само питање добре воље, већ и једна од обавеза које произлазе из еколошких услова под којима предузеће послује. „Хидроелектране на Дрини“ имају еколошку дозволу надлежног министарства, којом су дефинисане обавезе у области заштите животне средине, укључујући и активности на очувању рибљег фонда. У складу са тим обавезама, предузеће сваке године обезбјеђује рибљу млађ и организује њено пуштање у воду, уз сарадњу са локалним удружењима. На тај начин настоји се дати допринос очувању ријечног екосистема и унапређењу услова за опстанак рибљих врста у Дрини и њеним притокама.
„Порибљавање вршимо са млађи потрошне пастрмке и шарана. Негдје преко пет тона млађи сваке године наше предузеће купи и уради порибљавање уз помоћ Еколошког удружења у Копачима и Вишеграду“, рекао је руководилац Службе за обезбјеђење и унапређење квалитета животне средине, Дарко Фргања.
Када је ријеч о стању рибљег фонда у Дрини, представници спортских риболоваца истичу да је бројност аутохтоних врста углавном на досадашњем нивоу, док је код шарана примјетан позитиван помак. Како наводе, све је више шарана у ријеци, што додатно потврђује значај континуираног порибљавања и бриге о рибљем фонду.
Ове активности посебно радују спортске риболовце и љубитеље ријеке, који у порибљавању виде важан допринос у очувању рибљих врста и богатстава ријеке Дрине. Захваљујући сарадњи са ХЕ Вишеград, порибљавање се реализује из године у годину, а риболовци се надају да ће се та пракса наставити и у наредном периоду, како би ријека Дрина и убудуће остала богата рибом.
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