У овој земљи пензије су за 1.000 евра веће него у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Пензије у Аустрији у просјеку су знатно веће него у Њемачкој. Та разлика често отвара питање шта би требало промијенити како би и пензионери у Њемачкој имали већу финансијску сигурност.
Разлози се прије свега крију у начину на који су уређени пензиони системи, висини доприноса и условима за остваривање права на пензију.
Према подацима аустријског Завода за пензијско осигурање, просјечна старосна пензија у 2025. години износила је 2.434,77 евра мјесечно за мушкарце и 1.705,26 евра за жене.
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Поређења ради, према најновијим доступним подацима њемачког пензијског осигурања, просјечна мјесечна пензија на дан 1. јула 2025. износила је 1.208 евра, односно 1.390 евра за мушкарце и 1.016 евра за жене, пише "Феникс".
Аустријске пензије требале би додатно расти 2027. године. Након повећања од 2,7 посто у 2026. години за укупне пензијске приходе до 2.500 евра, за 2027. предвиђено је повећање од 2,95 одсто за укупне пензијске приходе до 6.930 евра, док је за веће износе предвиђено ограничено повећање од 204,44 евра. Стопе за додатке којима се осигурава минимални приход требале би порасти за 3,3 одсто.
Кључна разлика налази се у структури пензијских система. У Аустрији је обавезним пензијским осигурањем обухваћена готово цјелокупна радна популација, док у Њемачкој постоје одвојени системи за различите професионалне групе.
На примјер, већина самозапослених особа у Њемачкој није обавезна уплаћивати доприносе у државно пензијско осигурање, док државни службеници имају посебан систем пензионисања.
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Разлика постоји и у висини доприноса. У Аустрији радници и послодавци заједно издвајају 22,8 одсто бруто плате за пензијско осигурање, док тај проценат у Њемачкој износи 18,6 одсто.
Аустрија је током протеклих деценија више пута реформисала пензиони систем, укључујући и промјене које се односе на доб за одлазак у пензију. Стандардна доб за пензионисање мушкараца у Аустрији износи 65 година. Доб за одлазак у пензију жена постепено се повећава са 60 на 65 година, а процес је почео 2024. године.
Разлика постоји и у минималном периоду осигурања потребном за остваривање права на старосну пензију. У Аустрији је, у правилу, потребно најмање 15 година осигурања, док је у Њемачкој за редовну старосну пензију основни услов пет година осигурања.
То утиче и на статистику. Особе које су у Њемачкој оствариле право на пензију након релативно кратког периода уплата доприноса могу снизити просјечан износ пензије. У Аустрији особе које не испуне минимални услов не остварују право на редовну старосну пензију по том основу.
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Поред тога, пензије се у ове двије земље разликују и према пореском третману, начину усклађивања, додацима и умањењима.
Стручњаци упозоравају да се системи двије земље не могу директно поредити без узимања у обзир њихових разлика. У Аустрији већина пензијских прихода долази из државног пензијског система, док у Њемачкој значајнију улогу имају и професионални и приватни облици пензијског осигурања.
Разликују се и пореска правила, радни стаж, висина зарада током радног вијека и начин прикупљања статистичких података.
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Расправа о томе може ли аустријски модел послужити као узор за реформу пензионог система у Њемачкој наставља се и 2026. године. Заговорници таквог приступа истичу да Аустрија у јединственији систем укључује знатно шири круг запослених, самозапослених особа и других професионалних група.
Критичари, међутим, упозоравају да се аустријски модел не може једноставно пренијети на Њемачку, јер су се пензиони системи двије земље развијали у различитим историјским, економским и друштвеним околностима.
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