Породица из Бањалуке нуди кућу, имање, па чак и плату

Аутор:АТВ редакција
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Кућа са три спаваће собе, велико имање, овце, двориште и плата. Можда звучи као оглас, али иза овога се крије нешто много више од потраге за радницима.
Породица Пустахија жели пронаћи породицу, без обзира гдје живи, која би у Бањалуци пронашла свој дом и срећу.
Наиме, у бањалучком насељу Мотике чекају домаћине који би живјели и бринули о великом имању и заузврат би имали обезбијеђен дом, плату и сигурност. Већ на први поглед, велико имање у Мотикама могло би да буде сан свакога ко је уморан од градске гужве.
Велика кућа, двориште, воћке, ливаде, шума и животиње. А град је довољно близу.
Ипак, овдје се не тражи неко ко би само уживао у погледу на природу. Овце треба пустити на испашу, увече их вратити, нахранити, у сезони косити траву, обилазити имање и водити рачуна да је све на свом мјесту.
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Породица Пустахија из Хрватске одлучила је да пронађе једну породицу којој би управо такав живот одговарао. Не као привремени излет из града, већ као нови почетак.
"Жеља нам је да нађемо породицу која би овдје нашла свој дом. Ми бисмо платили то што раде, уз пријаву, пензионо, здравствено, све што треба", прича за "Српскаинфо" Томислав Пустахија.
Иза ове понуде не стоји пословни план нити покушај да се пронађе што јефтинија радна снага. У питању је породична прича која је почела много прије него што је идеја о новим домаћинима уопште настала.
У Мотикама ова породица има велико имање. Ту су куће, штала, свињац, кокошињац и веће стадо оваца.
Кућа у којој би будућа породица живјела је сређена. Има три спаваће собе, кухињу, трпезарију и дневни боравак. Дрва за гријање су обезбијеђена, а имање је ограђено, освијетљено и покривено камерама.
Посао будућих домаћина био би првенствено везан за свакодневну бригу о овцама. Ујутро их треба пустити, увече вратити и нахранити. Остало зависи од сезоне и потреба домаћинства. Захтјев је да породица пет-шест сати дневно потроши у бризи за имање. А ако неко помисли да би то значило да мора сам да обавља баш све послове, није тако.
Када треба косити, долази човјек са трактором и балира траву. Када дође вријеме шљива, организује се берба. Ако се овца разболи, ту је ветеринар. За веће и озбиљније послове окупљају се људи који помажу. На имању постоји и опрема потребна за рад, укључујући трактор, тример и моторку.
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"Као у сваком сеоском домаћинству, када дође вријеме, треба орезати воћке. Ако не знају, имамо човјека који дође. Када се ради нешто веће и озбиљније, онда долази акција, дође више људи који то направе", објашњава он.
Породица која дође не мора имати домаће животиње, ако их не жели. Али, штала и помоћни објекти остављају могућност да се домаћинство развија и у том правцу, уколико будући домаћини то буду желели. Ипак, једна ствар је важна. Да породица зна шта значи живот на селу.
"Вољели бисмо да то буде породица која је била на селу. Неко ко зна шта је трактор, шта значи имати живину, прасе, краву, теле, козу. Да домаћин за упалити и трактор и моторку", истиче Томислав Пустахија.
Његова породица би посебно вољела да пронађе породицу са дјецом. Не зато што је то услов да би неко могао бити добар домаћин, већ зато што вјерују да би дјеца у овом окружењу могла имати лијепо и безбрижно дјетињство.
У дворишту има простора за игру, око куће су природа и животиње, а свакодневица не мора бити испуњена градском журбом и притиском.
"Стварно бисмо жељели породицу која воли живјети на селу, која има дјецу и да пусти да дјеца одрастају у једној здравој околини, без превише пресије и притиска, него да се осјећају као своји на своме", истиче он.
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Породица не мора бити из Бањалуке. Добродошли су људи из било којег дијела Републике Српске или Босне и Херцеговине. Можда ће предност имати они који већ живе на селу, али немају довољно могућности да направе корак напријед. За њих би ово могла бити прилика да добију стабилан посао и дом, а да притом не морају напустити начин живота који воле.
Оно што ову причу чини конкретном јесте и понуда која долази уз бригу о имању. Будућа породица имала би плату од 1.800 КМ, уз пријаву и уплаћене доприносе за пензионо и здравствено осигурање. Кућа је обезбијеђена, као и дрва за грејање, а породица би требало да плаћа само струју и воду. Супруга, наравно, може да ради.
Пустахија не крије да би волио да пронађе људе који ће ову прилику схватити озбиљно. Не жели да неко дође на неколико мјесеци, тек да проба, па да одустане. Зато ће са заинтересованима разговарати и упознати их прије него што донесу одлуку.
"Не бисмо вољели да се неко појави као авантуриста, да иде да проба или експериментише. Стварно бисмо жељели породицу која воли живјети на селу", истиче он.
А зашто баш Мотике? Зато јер је Томислав Пустахија рођен ту прије 66 година. Одатле је отишао у вријеме земљотреса 1969. године. Живот га је одвео даље гдје је створио породицу и успјешан живот. Али, како каже, човјек не заборавља свој крај.
"Ја сам истргнут из овог краја. Ко не воли свој крај? То је нешто што је на првом мјесту", објашњава он.
Данас долази редовно, најмање једном мјесечно, а често и чешће. На имање долази и са супругом и дјецом, који такође воле овај крај.
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И управо је то важно за цијелу причу. Ово није само његова жеља да сачува земљу на којој је одрастао. То је жеља породице која је, иако живот проводи далеко, одлучила да своје корене не препусти забораву. А сада би вољели да на том имању још једна породица пронађе свој дом.
"Вољели бисмо да неком помогнемо. То нам је најважније", каже Пустахија.
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