Жестоки удари Русије на Кијев

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а 10 је повријеђено у ноћном руском ракетном нападу на Кијев, током којег су погођени административна зграда и други нестамбени објекти, а оштећена је и инфраструктура метроа на Јужном мосту.
Током ваздушне узбуне у Кијеву су се чуле експлозије, а украјинске ваздухопловне снаге упозориле су на пријетњу од балистичких ракета, пренио је "Укринформ".
Војска је забиљежила неколико ракета које су се кретале ка пријестоници.
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Градоначелник Кијева Виталиј Кличко саопштио је да је у Подиљском округу погођена административна зграда, као и да су на још двије локације погођени нестамбени објекти.
Због напада је ограничен саобраћај на Јужном мосту, а оштећена је и инфраструктура метроа.
Возови на зеленој линији саобраћали су између станица "Сирец" и "Видубичи", као и између станица "Осокорки" и "Червониј Хутир", након чега је саобраћај на другој дионици привремено обустављен, саопштила је Кијевска градска војна администрација.
I was catching a train at 06:30, so when the attacks hit Kyiv at around 3am, by the time they were done, it was impossible to sleep.
How only one person was killed and 14 injured I’ll never know.🙏🇺🇦 https://t.co/4FWnUxTs3V— Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) October 27, 2026
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