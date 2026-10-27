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Жестоки удари Русије на Кијев

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27.10.2026 07:24

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Напад на Кијев
Фото: Screenshot / X

Једна особа је погинула, а 10 је повријеђено у ноћном руском ракетном нападу на Кијев, током којег су погођени административна зграда и други нестамбени објекти, а оштећена је и инфраструктура метроа на Јужном мосту.

Током ваздушне узбуне у Кијеву су се чуле експлозије, а украјинске ваздухопловне снаге упозориле су на пријетњу од балистичких ракета, пренио је "Укринформ".

Војска је забиљежила неколико ракета које су се кретале ка пријестоници.

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Градоначелник Кијева Виталиј Кличко саопштио је да је у Подиљском округу погођена административна зграда, као и да су на још двије локације погођени нестамбени објекти.

Због напада је ограничен саобраћај на Јужном мосту, а оштећена је и инфраструктура метроа.

Возови на зеленој линији саобраћали су између станица "Сирец" и "Видубичи", као и између станица "Осокорки" и "Червониј Хутир", након чега је саобраћај на другој дионици привремено обустављен, саопштила је Кијевска градска војна администрација.

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Тагови :

Русија

Украјина

Кијев

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