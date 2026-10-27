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Почели парламентарни избори у Израелу

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27.10.2026 07:20

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Гласање Избори 2026изборне технологије
Фото: АTV

Грађани Израела излазе данас на парламентарне изборе, прве од напада палестинског милитантног покрета Хамаса 7. октобра 2023. године, на којима ће се одлучивати о политичкој будућности премијера Бењамина Нетанјахуа, док анкете указују на неизвјесну борбу између његовог блока и опозиције, преносе данас свјетски медији.

Широм земље отворена су биралишта, право гласа има око 7,3 милиона грађана, а за изборе се кандидује 35 странака. Бирачка мјеста су отворена од 7 до 22 часова по локалном времену, док се прелиминарни показатељи очекују након затварања биралишта.

Избори ће, појашњава Ал Џазира, бити одржани по пропорционалном систему, а у Кнесет, израелски парламент, који има 120 мјеста, улазе странке које освоје најмање 3,25 одсто гласова. Одржавају се у тренутку дубоке политичке и друштвене поларизације, након вишегодишњих сукоба на више фронтова, погоршања односа Израела са дијелом међународне заједнице и све израженијих унутрашњих подјела, наводи Би-Би-Си.

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Главни Нетанјахуов изазивач је бивши начелник Генералштаба израелске војске Гади Ајзенкот.

Предизборна кампања обухватила је и питања економије, раста трошкова живота, образовања, здравства и криминала, док се у безбједносној политици наглашавају посљедице ратова у Гази и Либану и сукоба са Ираном.

Ниједна странка не очекује да самостално освоји већину, због чега ће исход зависити од преговора о формирању владајуће коалиције.

Званични резултати требало би да буду објављени у року од осам дана, након чега ће предсједник Израела Исак Херцог повјерити мандат за састав владе једном од посланика који буде имао највеће изгледе да обезбиједи парламентарну већину, наводи Ен-Би-Си Њуз.

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Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Израел

избори

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