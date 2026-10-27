Не паничите када чујете сирене у Бањалуци: Град се сјећа разорног земљотреса

Аутор:АТВ редакција
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Поводом 57 година од разорног земљотреса који је погодио Бањалуку, данас у 9 часова и 11 минута огласиће се сирене система за обавјештавање и узбуњивање.
Сирене ће се огласити једноличним тоном у трајању од 60 секунди, уз гласовну поруку која ће најавити разлог активирања сирена.
Разорни земљотрес који је 27-ог октобра 1969-е године погодио Бањалуку однио је 15 живота, док је 1.117 људи теже или лакше повријеђено.
Материјална штета је била огромна.
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