Дијелови Бањалуке данас без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због најављених радова на електроенергетској мрежи данас ће доћи до привремене редукције у испоруци електричне енергије у појединим дијеловима Бањалуке, саопштено је из предузећа „Електрокрајина“.
Према распореду радова, струје неће имати дијелови улица Прве куљанске, Друге куљанске, Треће куљанске и Пута српских бранилаца (од броја 165 до 195), као и дио насеља Куљани, у периоду од 9.00 до 12.00 часова.
Поред тога, у времену од 10.00 до 14.00 часова без електричне енергије остаће и дијелови насеља Јаворци, Кречари, Буквалек и Доња Кола.
Из „Електрокрајине“ моле потрошаче за разумијевање због планираних прекида у снабдијевању.
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