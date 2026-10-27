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Дијелови Бањалуке данас без струје

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27.10.2026 07:32

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Због најављених радова на електроенергетској мрежи данас ће доћи до привремене редукције у испоруци електричне енергије у појединим дијеловима Бањалуке, саопштено је из предузећа „Електрокрајина“.

Према распореду радова, струје неће имати дијелови улица Прве куљанске, Друге куљанске, Треће куљанске и Пута српских бранилаца (од броја 165 до 195), као и дио насеља Куљани, у периоду од 9.00 до 12.00 часова.

Поред тога, у времену од 10.00 до 14.00 часова без електричне енергије остаће и дијелови насеља Јаворци, Кречари, Буквалек и Доња Кола.

Из „Електрокрајине“ моле потрошаче за разумијевање због планираних прекида у снабдијевању.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

насеља без струје

искључење струје

нестанак струје

Струја

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