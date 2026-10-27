Аутор:Стеван Лулић
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У највећем граду Републике Српске Бањалуци огласиле су се сирене за узбуну у знак сјећања на разорни земљотрес који се догодио 27. октобра 1969. године.
Сирене су се огласиле тачно у 9 сати и 11 минута.
Једноличним тоном у трајању од 60 секунди обиљежена је годишњица катастрофе која је 1969. године задесила град.
Разорни земљотрес који је 27-ог октобра 1969-е године погодио Бањалуку однио је 15 живота, док је 1.117 људи теже или лакше повријеђено.
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