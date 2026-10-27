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Сирене за узбуну у Бањалуци у знак сјећања на катастрофу ВИДЕО

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27.10.2026 09:46

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Криви сат је познати симбол и спомен-обиљежје у строгом центру Бање Луке на Тргу Крајине, на почетку Господске улице.
Фото: Град Бањалука

У највећем граду Републике Српске Бањалуци огласиле су се сирене за узбуну у знак сјећања на разорни земљотрес који се догодио 27. октобра 1969. године.

Сирене су се огласиле тачно у 9 сати и 11 минута.

Једноличним тоном у трајању од 60 секунди обиљежена је годишњица катастрофе која је 1969. године задесила град.

Разорни земљотрес који је 27-ог октобра 1969-е године погодио Бањалуку однио је 15 живота, док је 1.117 људи теже или лакше повријеђено.

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Тагови :

Бањалука

Земљотрес

Сирене за узбуну

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Сутра у 9 часова и 11 минута ће се огласити сирене за узбуну

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