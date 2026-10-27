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Нови удар на џепове: Поскупио међуградски превоз из Бањалуке

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27.10.2026 10:27

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аутобус сједишта вожња путници
Фото: Pexel/Erik Schereder

Они који сваког јутра сједају у аутобус да би стигли на посао дочекали су нови удар по џепу. Путници тврде да за поскупљење нису ни знали док нису дошли да продуже мјесечну карту или ушли у аутобус.

"Из Бањалуке до Слатине радничка мјесечна карта била је 75 КМ, а сада је 90. Нисам ни знала да ће поскупити док нисам отишла у агенцију да продужим мјесечну", прича за "Српскаинфо" Тамара Р.

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Како каже, поскупљење се осјети и када је ријеч о појединачним картама. Умјесто досадашњих 3,50 КМ, за вожњу до Слатине сада треба издвојити 4,50 КМ.

"Можда бих и могла да поднесен поскупљење од 5 марака, али 15 КМ је заиста превише", каже она и додаје да мјесечна карта није луксуз, већ неопходан трошак.

Наташа К, која на посао путује из Клашница у Бањалуку на посао каже да је радничка мјесечна карта до прије два дана била 90 КМ. Сад је 100 марака.

До Српца 200 КМ

Њој тих десет марака разлике није занемариво, иако се некоме са стране можда тако чини.

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"Пуно ми је значило тих 10 марака, колико год лудо звучало. Бар сам имала за један доручак на послу. Фирма не рефундира цијели износ за мјесечну и сада морамо да видимо да ли ће нам и они ускочити", прича Наташа.

Она наводи да је у аутобусу чула како се вожња до Клашница, умјесто досадашњих 4,50 КМ, сада плаћа марку више. Карта до Лакташа, како каже, поскупила је са пет на шест КМ.

"Чула сам јутрос у аутобусу да радничка мјесечна до Српца кошта невјероватних 200 марака", прича она.

Подсјећамо, превозници у Бањалуци затражили су повећање цијена карата за градски и приградски превоз, наводећи као главне разлоге раст цијена горива и све теже услове пословања.

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Тагови :

Јавни превоз

Поскупљење превоза

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