Сутра отварања нових 20 километара ауто-пута у БиХ

Пуштање у саобраћај заказано је за сриједу, 28. октобра, сазнаје "Кликс".

Трасу чине четири поддионице Коридора 5Ц: Голубиња - Немила, Немила - Врандук, Врандук - Понирак и Понирак - Враца.

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Након отварања возачи из правца Сарајева моћи ће без прекида наставити аутопутем до наплатног мјеста Голубиња на излазу из тунела Босна, у правцу Жепча, што би требало растеретити магистрални пут М-17.

Тунел Зеница коначно у функцији

Отварањем трасе ће бити пуштен и тунел Зеница, један од најдужих тунела у БиХ.

Изграђен је раније, али није могао бити кориштен јер дионице које га повезују с остатком ауто-пута нису биле завршене.

Два дуга тунела и низ мостова

Према подацима ЈП Аутоцесте ФБиХ, поддионица Поприкуше - Немила дуга је 5,5 километара. На њој је тунел Голубиња, данас познат као тунел Босна, дуг 3.659 метара.

Ту су и мостови Голубиња 1 и Босна те вијадукти Голубиња 2 и Кованићи, а објекти на овој поддионици заједно су дуги 900 метара.

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Радове је извела турска компанија Ченгиз Инсат, а уговор је вриједан 208 милиона евра с ПДВ-ом.

Поддионица Немила – Врандук дуга је 5,7 километара. Има два одвојена коловоза с по двије возне траке ширине 3,75 метара и зауставном траком од 2,5 метара. На њој су вијадукт Стара Станица и четири подвожњака. Магистрални пут М-17 измјештен је преко два нова моста на ријеци Босни, а корито ријеке кроз Немилу регулисано је у дужини од око три километра. Извођач је турска компанија ХГГ Инсат, а вриједност уговора је 64,9 милиона евра с ПДВ-ом.

На поддионици Врандук – Понирак, дугој 5,3 километра, изграђени су тунел Врандук и мостови Врандук 1 и Врандук 2. Ова два моста укупно су дуга 780 метара и рађени су конзолном методом. Ту су још три мања вијадукта, дуги укупно 300 метара. Градио их је конзорцијум Азвирт и Херинг за 76,6 милиона евра с ПДВ-ом.

Поддионица Понирак – Враца дуга је 3,9 километара, а њен најважнији објекат је тунел Зеница. Дуг је 3.370 метара, пролази испод планине Вепар и има 11 попречних веза између цијеви. ЈП Аутоцесте ФБиХ наводе га као најдужи ископани тунел на Коридору 5Ц у БиХ. Извођач је сарајевски Еуро-асфалт, а уговор је вриједан 69,5 милиона евра с ПДВ-ом.

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Према подацима ЈП Аутоцесте ФБиХ, уговори за ове четири поддионице укупно су вриједни 419,1 милион евра с ПДВ-ом. Градња је финансирана кредитима ЕБРД-а, Европске инвестиционе банке, Кувајтског фонда и ОПЕК фонда, уз бесповратна средства Европске уније.

Рокови више пута пробијани

Реализацију пројекта пратили су бројни проблеми и кашњења. ЈП Аутоцесте ФБиХ најављивале су да ће комплетна траса бити пуштена у саобраћај до краја септембра, али тај рок није испоштован.

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Шеф пројекта Хамза Имамовић почетком октобра је рекао да је преостало још 800 метара коловозне конструкције за асфалтирање и да је технички пријем у току, уз најаву отварања у наредних 15 дана. Ни тај рок није испоштован, па је отварање помјерено за крај октобра.