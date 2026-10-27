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Гори европски континент: Објављен црни сценарио, пакао стиже много брже

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27.10.2026 10:34

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Гори европски континент: Објављен црни сценарио, пакао стиже много брже
Фото: Pexels

Европа мора хитна да се припреми за екстремне временске услове и сценарио глобалног загријавања од чак три степена Целзијуса до 2100. године, изјавио је европски комесар за климатску акцију Вопке Хекстра.

Најављујући нова правила Европске уније, Хекстра је нагласио да ће се од држава чланица захтијевати да прецизно дефинишу ко је одговоран за заштиту грађана од климатских катастрофа.

Нове обавезе за државе чланице

Како преноси „Јуроњуз“, Европска комисија ће представити предлог којим се тачно дефинише да ли су за припрему и одговор на климатске непогоде одговорне националне, регионалне или локалне власти. Иако ће државе саме расподјељивати надлежности, њихова обавеза биће да их јасно и недвосмислено одреде.

Хекстра је упозорио да се свијет незаустављиво креће ка прекорачењу границе загријавања од 1,5 степени Целзијуса, која је постављена Париским споразумом. Због тога је припрема за све екстремније врућине постала неопходност, чак и уз успјешно смањење емисије штетних гасова.

Према пројекцијама Европске комисије, глобално загријавање би могло да достигне два степена до 2050. године, односно три степена до краја вијека, при чему се Европа загријава приближно двоструко брже од остатка планете.

Огромна економска штета и проблем финансирања

Штете од овогодишњих љетних екстрема процијењене су на више од 100 милијарди евра. Међутим, нова стратегија ЕУ не предвиђа директна додатна средства за помоћ домаћинствима у процесу прилагођавања.

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"Предложено је да се 35 одсто буџета ЕУ усмјери на климу и природу, уз 30 милијарди евра које је Европска инвестициона банка најавила за климатска улагања до 2030. године указао је Хекстра.

Ипак, коначно финансирање зависиће од преговора о наредном вишегодишњем буџету ЕУ, гдје се климатске мјере директно боре са приоритетима попут одбране, безбједности, конкурентности и пољопривреде.

Комисија планира и ближу сарадњу са сектором осигурања, имајући у виду податак да је тренутно осигурано свега 25 одсто имовине изложене климатским ризицима. Иако су превентивна улагања економски исплатива, још увијек нема конкретног програма подршке за домаћинства са нижим приходима.

Извјештаји Сервиса за климатске промјене „Коперник“ и Свјетске метеоролошке организације потврђују да је Европа континент који се најбрже загријава, уз рекордан број топлотних таласа без преседана у протеклој години, преноси Телеграф,рс.

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Тагови :

Временска прогноза

Глобално загријавање

загријавање ваздуха

Природне катастрофе

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