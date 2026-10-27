Чека се одлука о изручењу Јашаревића: У Суду БиХ одржано рочиште

Аутор:АТВ редакција
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У Суду БиХ данас је одржано рочиште поводом приједлога да се терористи Мевлиду Јашаревићу одреди екстрадициони притвор након што су Сједињене Америчке Државе затражиле његово изручење због оптужби за покушај убиства америчких службеника и запослених у Амбасади у Сарајеву.
Тужилаштво БиХ затражило је одређивање притвора, указујући на опасност од бјекства и могућност да Јашаревић избјегне поступак пред правосудним органима САД с обзиром на озбиљност оптужби и тежину запријећених казни.
Америчке власти терете Јашаревића по укупно десет тачака оптужнице, подигнуте 2012. године пред судом у округу Колумбија.
Оптужбе се, између осталог, односе на покушај убиства америчких службеника и држављана, напад опасним и смртоносним оружјем, оштећење имовине Амбасаде САД и довођење људских живота у опасност, као и на употребу аутоматског ватреног оружја.
Његов адвокат Алма Табаковић оцијенила је да је приједлог за притвор необразложен и непотпун, те да одбрани није остављено довољно времена за припрему, јер су документација Министарства правде у Савјету министара и нота Амбасаде САД достављене тек јуче поподне.
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Она је навела да су дјела из америчке оптужнице, према ставу одбране, већ обухваћена кривичним дјелом тероризма за које је Јашаревић одслужио казну у БиХ, те да притвор не може бити аутоматска посљедица захтјева друге државе.
Одбрана је оспорила и позивање на уговор о екстрадицији између САД и Краљевине Србије из 1901. године, који је БиХ преузела сукцесијом, као и испуњеност територијалног принципа, јер је напад извршен на територији БиХ.
Јашаревић се обратио Суду и замолио да му не буде одређен притвор, истичући да је већ одслужио казну у БиХ и да жели да проведе вријеме са својим сином.
О захтјеву за изручење Јашаревића САД одлучиваће Министарство правде БиХ, односно министар правде Давор Буназа, док Суд БиХ одлучује о приједлогу за одређивање екстрадиционог притвора.
Јашаревићу данас истиче петнаестогодишња затворска казна на коју је правоснажно осуђен због терористичког напада на Амбасаду САД у Сарајеву 28. октобра 2011. године, а Суд БиХ јуче га је ослободио и оптужби за напад на службено лице у затвору у Војковићима.
Током напада, који је трајао око 50 минута, испалио је 105 метака из аутоматске пушке према згради Амбасаде и тешко ранио полицијског службеника који је обезбјеђивао објекат.
(СРНА)
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