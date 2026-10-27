Сви га имају у кући: Овај уређај који троши струју ненормално чак и када се не користи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Од свих рачуна које плаћате, онај за струју је увијек највећи и највише квари ионако натегнуту математику преживљавања од првог до првог. Много тога у кући троши струју, а неке ствари то раде док уопште не обраћате пажњу на њих.
Добра вијест је да се код највећих трошкова обично може највише и уштедјети.
Када замислите шта у стану троши највише енергије, прво вам на памет падну бојлер, шпорет или клима-уређај.
Ријетко ко помисли на малу кутију са лампицама која стоји у углу дневне собе и трепће дан и ноћ.
Мала кутија која никад не одмара, а троши струју
Ријеч је о скромном рутеру за интернет. Ако га оставите укљученог по цијели дан, потрошиће знатно више струје него што бисте очекивали од тако малог уређаја.
Економија
Нови удар на џепове: Поскупио међуградски превоз из Бањалуке
Проблем није у једном сату рада, већ у томе што он ради без престанка. Док спавате, док сте на послу и док сте на одмору, рутер и даље ради, а потрошња струје полако се сабира на рачуну. Управо зато га већина нас никада и не примијети.
Прије куповине обратите пажњу на енергетску ефикасност рутера. Провјерите да ли има најмању могућу потрошњу енергије и док ради и у режиму приправности. Та информација вриједи више од лијепог дизајна или још једне антене.
Њемачка Савезна агенција за заштиту животне средине (УБА) тврди да је то посебно важно ако се рутер не може искључити зато што преко њега ради и телефонска линија. У многим домаћинствима је управо тако, па гашење уређаја једноставно не долази у обзир.
У том случају савјет је да набавите рутер који има опцију да се бар Wи-Фи искључи када га нико не користи. Телефон и даље ради, а бежична мрежа не ради узалуд током ноћи или док нико није код куће.
Рутер за интернет не троши више струје од фрижидера или других уређаја. Ипак, пожељно је да га искључујете када вам није потребан. Мали трошак који траје 24 сата дневно на крају мјесеца више није тако мали, а тај прекидач је најједноставнији начин за уштеду у кући.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
2 д0
Најновије
Најчитаније
13
31
13
22
13
21
13
12
13
11
Тренутно на програму