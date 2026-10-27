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"То је објава рата": Египат прискаче у помоћ Саудијској Арабији

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27.10.2026 11:42

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"То је објава рата": Египат прискаче у помоћ Саудијској Арабији
Фото: Ansar Allah Media Office via AP

Званичник јеменских Хута Мохамед Али ал Хути изјавио је данас да одлука египатског парламента да одобри војну подршку Саудијској Арабији ради одбране од напада те групе представља објаву рата Јемену.

"Египат и његов парламент изразили су подршку такозваној одбрани Краљевине Саудијске Арабије, а тиме уједно објављују рат Републици Јемен", навео је Ал Хути, члан политичког бироа Хута, у објави на Телеграму.

Египатски парламент одобрио је јуче војну подршку у одбрани Саудијске Арабије због ескалације напада јеменских Хута, пренијели су локални медији.

Скоро 500 посланика затражило је да говори током расправе о том питању, пренијела је "Ал Џазира".

Египатски предсједник Абдел Фатах ел Сиси претходно је затражио од парламента да одржи хитну сједницу и овласти га да предузме све неопходне одбрамбене мјере уколико Саудијска Арабија затражи помоћ.

Египат ће пружити Саудијској Арабији сву неопходну и могућу подршку у одбрани њене безбједности и стабилности, саопштило је у недјељу египатско предсједништво.

У саопштењу се наводи да ће Египат наставити и интензивирати политичке и дипломатске напоре, у координацији са регионалним и међународним актерима, како би допринио смиривању тензија и рјешавању кризе.

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Тагови :

Египат

Саудијска Арабија

Хути

Јемен

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