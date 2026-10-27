"То је објава рата": Египат прискаче у помоћ Саудијској Арабији

Аутор:АТВ редакција
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Званичник јеменских Хута Мохамед Али ал Хути изјавио је данас да одлука египатског парламента да одобри војну подршку Саудијској Арабији ради одбране од напада те групе представља објаву рата Јемену.
"Египат и његов парламент изразили су подршку такозваној одбрани Краљевине Саудијске Арабије, а тиме уједно објављују рат Републици Јемен", навео је Ал Хути, члан политичког бироа Хута, у објави на Телеграму.
Египатски парламент одобрио је јуче војну подршку у одбрани Саудијске Арабије због ескалације напада јеменских Хута, пренијели су локални медији.
Скоро 500 посланика затражило је да говори током расправе о том питању, пренијела је "Ал Џазира".
Египатски предсједник Абдел Фатах ел Сиси претходно је затражио од парламента да одржи хитну сједницу и овласти га да предузме све неопходне одбрамбене мјере уколико Саудијска Арабија затражи помоћ.
Египат ће пружити Саудијској Арабији сву неопходну и могућу подршку у одбрани њене безбједности и стабилности, саопштило је у недјељу египатско предсједништво.
У саопштењу се наводи да ће Египат наставити и интензивирати политичке и дипломатске напоре, у координацији са регионалним и међународним актерима, како би допринио смиривању тензија и рјешавању кризе.
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