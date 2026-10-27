Аутор:АТВ редакција
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Француска влада очекује још једну изузетно сложену суботу, 31. октобра, током дана нове мобилизације на позив покрета „Жути прслуци“.
Због тога је унапријед планирана веома обимна безбједносна операција, изјавио је данас француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез.
На питање телевизије БФМТВ да ли страхује од нових немира након великих окупљања 17. и 24. октобра, Нуњез је потврдио да бојазан постоји, посебно због чињенице да се истог дана обиљежава и Ноћ вјештица, која је у тој земљи традиционално бурнa и праћена инцидентима.
Француске власти процјенјују да ће ситуација на улицама поново бити напета и да је пред њима још један дан високих безбједносних ризика.
"Очекујемо да ће ситуација поново бити сложена и да ће то бити још један дан велике мобилизације. Наравно, ангажоваћемо изузетно јаке безбједносне снаге", поручио је министар Нуњез.
Министар је истакао да је дан мобилизације 24. октобра био под контролом снага реда, али је том приликом широм земље ухапшено чак 1.435 особа.
Покрет „Жути прслуци“ позвао је грађане на нови протест ове суботе под слоганом одбране јавних слобода.
Ово, међутим, неће бити једини талас незадовољства највећи француски синдикати већ су упутили позив на генерални штрајк и масовне демонстрације 5. новембра, који ће обухватити и јавни и приватни сектор широм Француске, преноси Танјуг.
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