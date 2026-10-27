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Француска на ногама: Стиже хаос, влада шаље снаге

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27.10.2026 10:48

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Протести у Француској.
Фото: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Француска влада очекује још једну изузетно сложену суботу, 31. октобра, током дана нове мобилизације на позив покрета „Жути прслуци“.

Због тога је унапријед планирана веома обимна безбједносна операција, изјавио је данас француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез.

На питање телевизије БФМТВ да ли страхује од нових немира након великих окупљања 17. и 24. октобра, Нуњез је потврдио да бојазан постоји, посебно због чињенице да се истог дана обиљежава и Ноћ вјештица, која је у тој земљи традиционално бурнa и праћена инцидентима.

Полиција у стању приправности, масовна хапшења већ спроведена

Француске власти процјенјују да ће ситуација на улицама поново бити напета и да је пред њима још један дан високих безбједносних ризика.

"Очекујемо да ће ситуација поново бити сложена и да ће то бити још један дан велике мобилизације. Наравно, ангажоваћемо изузетно јаке безбједносне снаге", поручио је министар Нуњез.

Министар је истакао да је дан мобилизације 24. октобра био под контролом снага реда, али је том приликом широм земље ухапшено чак 1.435 особа.

Најављени нови таласи штрајкова

Покрет „Жути прслуци“ позвао је грађане на нови протест ове суботе под слоганом одбране јавних слобода.

Ово, међутим, неће бити једини талас незадовољства највећи француски синдикати већ су упутили позив на генерални штрајк и масовне демонстрације 5. новембра, који ће обухватити и јавни и приватни сектор широм Француске, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Француска

Протести

Ноћ вјештица

протести у Француској

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