Аутор:АТВ редакција
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Хидролошка ситуација на подручју Хидроелектране Вишеград веома је комплексна током цијеле ове године, али су сви капацитети и погонска спремност на највишем нивоу како би се максимално искористио сваки доток воде, изјавио је за АТВ извршни директор за производњу и управљање у овом предузећу Дарко Андрић.
Андрић је подсјетио да је први квартал, односно прва четири мјесеца ове године, обиљежио изузетно повољан хидролошки период са екстремно великим дотоцима воде, када је остварен пребачај планиране производње за преко 70 одсто.
Међутим, након тога услиједио је дуг сушни период који је значајно утицао на производне резултате.
“У овом данашњем периоду налазимо се на неких 50 или 60 одсто од остварења мјесечних планова производње, иако су они иначе у овом периоду планирани као мали. Недостатак падавина представља огроман проблем за комплетан електроенергетски систем, како цијелог региона, тако и Републике Српске. Наша је обавеза да будемо погонски расположиви на највишем нивоу, како бисмо и те мале дотоке воде који дођу на наш преградни профил могли да искористимо и произведемо електричну енергију”, истакао је Андрић.
Он је додао да је у једном периоду ситуација била нешто повољнија захваљујући мало интензивнијем раду узводне ХЕ "Пива“ у Црној Гори, што је омогућило веће дотоке воде у Вишеграду и производњу већих количина енергије од очекиваних за овако сушан период, што је допринијело стабилности електроенергетског система Српске.
Говорећи о падавинама, Андрић је нагласио да краткотрајне кише не могу брзо поправити стање на сливу.
"Субјективни утисак народа је да је киша падала, али та киша која падне по неколико сати ништа не значи за сам доток. Послије оволико дуге суше потребне су много веће падавине да би се земља вратила у нормално стање, па тек онда да се ефекат осјети на нашем сливу“, рекао је Андрић.
Период слабијих дотока искоришћен је за темељне радове на систему. Након завршених редовних ремонта на сва три агрегата, који се традиционално изводе у јулу, августу и септембру, приступило се значајној модернизацији.
"Приступили смо значајним радовима на замјени управљачких ормара на једном од агрегата. Могу рећи да је то историјски посао, јер од саме изградње ХЕ 'Вишеград' и пуштања у рад 1989. године нису се вршили такви радови нити та врста модернизације. То ће у будућем периоду значити много за поузданији и стабилнији рад, уз сва олакшања која нове технологије доносе", закључио је Андрић за АТВ.
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