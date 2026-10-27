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Давали јој новац за лијечење, она га прокоцкала

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27.10.2026 12:22

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Колекција евро новчаница које излазе из коверте на дрвеној површини.
Фото: pexels/Markus Spiske

Полиција у Никшићу поднијела је кривичну пријаву против суграђанке Ј.П. због сумње да је преварила 2.300 физичких и правних лица, тражећи новчане донације за потребе лијечења и прибавила преко 117.000 евра.

Како се наводи у саопштењу Управе полиције, она је превару починила је у периоду од 17. фебруара 2025. до 23. октобра 2026. године

"Прикупљени новац, у укупном износу од 117.203 евра, је како се сумња, умјесто за лијечење, трошила на платформама за онлајн клађење код више приређивача игара на срећу у Црној Гори", наводи се у саопштењу.

Из Управе полиције су апеловали на грађане, правна лица и организације да приликом донирања новчаних средстава буду опрезни и, када је то могуће, провјере вјеродостојност хуманитарних апела, идентитет организатора акција и намјену прикупљања новца.

"Транспарентним вођењем евиденције о прикупљеним и утрошеним средствима, као и провјером крајњих корисника донација, доприноси се намјенском коришћењу донираног новца, смањењу ризика од злоупотреба, заштити донатора и очувању повјерења у хуманитарне акције", закључује се у саопштењу.

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Тагови :

Коцкање

Црна Гора

лијечење

Проневјера новца

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