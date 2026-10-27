У Израелу највећа излазност на гласање од 1977. године

У Израелу је до 12.00 часова по локалном времену забиљежена највећа излазност на гласање на парламентарним изборима од 1977. године, саопштила је Централна изборна комисија Израела.

У саопштењу се наводи да је до подне по локалном времену на биралишта изашло око 2,3 милиона Израелаца, што је око 31,5 одсто израелског становништва.

У Израелу се данас одржавају, како многи наводе, једни од најважнијих избора у историји земље. Резултати посљедњих анкета указују на то да ће бити неизвјесна завршница између актуелног премијера Бењамина Нетанјахуа и бившег војног команданта Гадија Ајзенкота за мјесто предсједника Владе.

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Међутим, резултати указују и на то да ниједан политички блок неће освојити 61 посланичко мјесто, колико је потребно за формирање власти, што значи да се може очекивати дужи период преговора за нову владу.