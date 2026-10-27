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Детаљи оптужнице: За шта је оптужен Рамо Исак?

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27.10.2026 13:46

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Детаљи оптужнице: За шта је оптужен Рамо Исак?

Тужилаштво ЗДК подигло је оптужницу против министра унутрашњих послова ФБиХ Раме Исака због угрожавања сигурности.

Како сазнаје портал "Аваза", оптужница је подигнута због пријетњи раднику Кантоналне болнице Зеница.

Према информацијама овог медија, они су бивше страначке колеге, а Исак му је упућивао пријетње смрћу.

Тужилаштво наводи да је оптужница подигнута 15. октобра, а да се терети за кривично д‌јело из члана 183. става 1. Кривичног закона ФБиХ.

Тужилаштво ЗДК је оптужницу упутило на потврђивање Опћинском суду у Жепчу.

Медији су пренијели да је Управа полиције МУП-а Зеничко-добојског кантона раније је поднијела кривичну пријаву против Исака због сумње на насилничко понашање према једној особи.

Иако су, према наводима из објављених извјештаја, постојали снимци надзорних камера, кривична пријава тада је одбачена, након чега је полиција поднијела прекршајну пријаву, преноси Срна.

Рамо Исак

БиХ

Подигнута оптужница против Раме Исака

Сада је кантонално Тужилаштво подигло оптужницу за угрожавање сигурности, али коначну одлуку о њеном потврђивању треба донијети суд.

Исак је претходне седмице у предмету "Муњић и други" испитан заједно са премијером ФБиХ Нермином Никшићем у Посебном од‌јељењу Федералног тужилаштва за сузбијање корупције и организованог криминала.

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Тагови :

Рамо Исак

Оптужница

инцидент

пријетње

кривично дјело

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