Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити претежно сунчано вријеме, уз постепено наоблачење са запада и дневну температуру ваздуха до 19 степени Целзијусових.
Јутро ће бити претежно ведро и хладно, на истоку облачније, а око ријека и по котлинама пролазна јутарња магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана претежно сунчано уз постепено наоблачење са запада, које ће се до вечери ширити ка свим крајевима, па је током ноћи са сриједе на четвртак на западу могућа слаба киша.
Јутарња температура ваздуха биће од минус један до четири, на југу до девет, у вишим предјелима од минус четири, а дневна од 12 до 16, на југу до 19, у вишим крајевима од девет степени Целзијусових.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверни и сјевероисточни, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Градови и општине
Бијељина: За дупли борачки додатак доставити изјаву
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус четири, Калиновик и Чемерно шест, Хан Пијесак седам, Гацко и Кнежево осам, Соколац девет, Мркоњић Град и Сребреница 11, Рудо, Бугојно, Јајце, Ливно и Сарајево 12, Фоча, Бијељина, Вишеград, Дрвар и Тузла 13, Билећа, Добој, Приједор, Шипово, Бихаћ, Сански Мост и Зеница 14, Бањалука, Зворник и Градачац 15, Требиње 16, те Мостар и Неум 18 степени Целзијусових.
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