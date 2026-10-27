Да ли сте га видјели: Нестао мушкарац из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Амер Џано из Сарајева нестао је у понедјељак, 26. октобра, на подручју Херцеговачко-неретванског кантона.
Његов нестанак пријавио је члан породице, који је јуче у 17:55 сати приступио Полицијској управи Центар у Сарајеву.
Информацију је за портал "Радиосарајево.ба" потврдила Мерсиха Новалић, портпарол МУП-а Кантона Сарајево.
Сцена
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"Нестанак особе А.Џ. пријављен 26.10.2026.г. ПУ Центар Сарајево, која нас је обавијестила о наведеном догађају те затражила да их обавијестимо у случају проналаска особе", казала је за портал Илијана Милош, портпарокла МУП-а ХНК-а.
Према незваничним информацијама, Џано је нестао на подручју Јабланице.
За сада нема више званичних информација о околностима његовог нестанка.
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