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Да ли сте га видјели: Нестао мушкарац из БиХ

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27.10.2026 14:53

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Амер Џано
Фото: Друштвене мреже

Амер Џано из Сарајева нестао је у понедјељак, 26. октобра, на подручју Херцеговачко-неретванског кантона.

Његов нестанак пријавио је члан породице, који је јуче у 17:55 сати приступио Полицијској управи Центар у Сарајеву.

Информацију је за портал "Радиосарајево.ба" потврдила Мерсиха Новалић, портпарол МУП-а Кантона Сарајево.

Теа Таировић

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"Нестанак особе А.Џ. пријављен 26.10.2026.г. ПУ Центар Сарајево, која нас је обавијестила о наведеном догађају те затражила да их обавијестимо у случају проналаска особе", казала је за портал Илијана Милош, портпарокла МУП-а ХНК-а.

Према незваничним информацијама, Џано је нестао на подручју Јабланице.

За сада нема више званичних информација о околностима његовог нестанка.

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Тагови :

Нестанак

потрага

Јабланица

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