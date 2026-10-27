Стомак пун крви: Огласила се Теа Таировић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Теа Таировић прије двије ноћи хитно је оперисана, а сада се огласила на друштвеним мрежама и открила како је али и колико ће трајати опоравак.
"Драги моји, велики поздрав за све вас из болничког кревета, нажалост. Желим да вас обавијестим да се нажалост, сигурно већу моју него вашу, у неком наредном периоду нећемо дружити због мојих здравствених проблема", рекла је Теа Таировић, док је у позадини случајно кренула "тужна музика", на шта се она нашалила и насмијала.
Република Српска
Нуждић: Одбрана западнокрајишких општина да буде подсјетник на жртву
"Оперисана сам, добро се осјећам, надам се да ће ми опоравак бити што бржи. Дакле, бићу добро, опорављам се, објаснићу шта се десило да не би било измишљања и додавања дијагнозе. Прије свега желим да кажем да је ово једна велика опомена за мене, а може бити и порука за неког ко ово гледа да морате слушати своје тијело и водити рачуна о њему", поручила је пјевачица, па затим додала:
"У недјељу ујутру, 25. октобра, пукао ми је један крвни суд у стомаку и наравно велика је моја кривица у томе што сам игнорисала бол и поруке мог тијела да морам мало да прикочим јер сам одувијек вјеровала да сам супержена, и даље у то вјерујем, али ето моје тијело се очигледно није баш сложило са тим".
"Послије концерта у Франкфурту имала сам стомак пун крви, чак сам и одбила да будем хоспитализована у Франкфурту, вјерујући да мени то не треба, да сам у реду", каже и додаје:
Занимљивости
Четири светитељке носе име Параскева: Сви их мијешају, а ово је главна разлика између њих
"Вратила сам се у Београд, сад сам ту гдје јесам, оперисана сам и сигурно је боље тако. Да вам кажем да ми је жао, да се надам да ћу се опоравити што пре јер сам прије свега потребна себи здрава, а онда и на бини која је мој живот и која је дио моје личности. Мислим да ми је ту потребно да будем најздравија".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
19 ч0
Сцена
20 ч0
Сцена
20 ч0
Сцена
22 ч0
Најновије
Најчитаније
17
19
17
16
17
10
17
07
17
05
Тренутно на програму