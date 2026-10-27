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Стомак пун крви: Огласила се Теа Таировић

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27.10.2026 14:49

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Српска пјевачица Теа Таировић
Фото: Youtube/Kurir

Теа Таировић прије двије ноћи хитно је оперисана, а сада се огласила на друштвеним мрежама и открила како је али и колико ће трајати опоравак.

"Драги моји, велики поздрав за све вас из болничког кревета, нажалост. Желим да вас обавијестим да се нажалост, сигурно већу моју него вашу, у неком наредном периоду нећемо дружити због мојих здравствених проблема", рекла је Теа Таировић, док је у позадини случајно кренула "тужна музика", на шта се она нашалила и насмијала.

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"Оперисана сам, добро се осјећам, надам се да ће ми опоравак бити што бржи. Дакле, бићу добро, опорављам се, објаснићу шта се десило да не би било измишљања и додавања дијагнозе. Прије свега желим да кажем да је ово једна велика опомена за мене, а може бити и порука за неког ко ово гледа да морате слушати своје тијело и водити рачуна о њему", поручила је пјевачица, па затим додала:

"У недјељу ујутру, 25. октобра, пукао ми је један крвни суд у стомаку и наравно велика је моја кривица у томе што сам игнорисала бол и поруке мог тијела да морам мало да прикочим јер сам одувијек вјеровала да сам супержена, и даље у то вјерујем, али ето моје тијело се очигледно није баш сложило са тим".

"Стомак ми је био пун крви"

"Послије концерта у Франкфурту имала сам стомак пун крви, чак сам и одбила да будем хоспитализована у Франкфурту, вјерујући да мени то не треба, да сам у реду", каже и додаје:

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"Вратила сам се у Београд, сад сам ту гдје јесам, оперисана сам и сигурно је боље тако. Да вам кажем да ми је жао, да се надам да ћу се опоравити што пре јер сам прије свега потребна себи здрава, а онда и на бини која је мој живот и која је дио моје личности. Мислим да ми је ту потребно да будем најздравија".

(Курир)

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Тагови :

Теа Таировић

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