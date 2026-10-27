Нуждић: Одбрана западнокрајишких општина да буде подсјетник на жртву

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић изјавио је да дани у којима се обиљежава одбрана западнокрајишких општина у октобру, 1995. године, треба да буду подсјетник на жртву српског народа, али и на херојство бораца Републике Српске.
Нуждић је указао на то да је одлучним и надљудским напорима бораца Републике Српске тада спријечено напредовање непријатељских снага у правцу Новог Града, Костајнице, Градишке и Дубице, али и Приједора и Бањалуке.
"Овај подвиг имао је високу цијену стотине погинулих војника и убијених цивила, пад 13 западнокрајишких општина и стотине хиљада протјераних Срба са њихових вјековних огњишта, као и трајну промјену етничке структуре западне Крајине", истакао је Нуждић.
Он је подсјетио на то да су се у другој половини 1995. године Војска и полиција Републике Српске нашле у изузетно тешким и сложеним условима.
"Сами, против Хрватске војске коју су обучавали амерички официри, Хрватског вијећа одбране и такозване Армије БиХ која је у свом саставу имала и стране фанатике - муџахедине, борци Војске Републике Српске успјели су да одбране Републику Српску, зауставе агресију и омогуће политичком руководству да у Дејтону обезбиједи међународно признање Српске", навео је Нуждић.
Он је додао да је циљ непријатеља био само један, да потпуно уништи Републику Српску и затре српски народ са овог подручја, као што је то претходно био случај у Републици Српској Крајини.
Нуждић је поручио да је Република Српска гарант опстанка Срба на овим просторима.
У Приједору је обиљежен Дан одбране западнокрајишких општина у октобру, 1995. године.
Након што су јединице такозване Армије БиХ 10. октобра заузеле Сански Мост, јединице ВРС су зауставиле даље напредовање према Приједору и вратиле дио територије, преноси Срна.
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