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Никшић на одласку задужује ФБиХ за 8,28 милиона евра

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27.10.2026 15:40

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Никшић на одласку задужује ФБиХ за 8,28 милиона евра
Фото: ATV

Влада Федерације Босне и Херцеговине подржала је иницијативу за кредитно задужење код Међународног фонда за пољопривредни развој (ИФАД) у износу од 8,28 милиона евра, намијењено реализацији пројекта „Развој руралних предузећа и пољопривреде“.

Закључак је донесен на данашњој сједници Владе ФБиХ у Сарајеву, на приједлог Федералног министарства финансија. Прихваћена је и информација о кредиту ИФАД-а, која ће послужити као основа за вођење преговора о финансирању пројекта.

Федерално министарство финансија и Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства задужени су да именују овлашћене представнике у преговарачки тим. Коначна одлука о кредитном задужењу биће донесена након окончања преговора с ИФАД-ом, када ће бити утврђени коначни услови кредита.

Кредитни преговори

Након преговора, Федерално министарство финансија доставиће Влади ФБиХ информацију о њиховом исходу, као и текст усаглашеног уговора између Босне и Херцеговине и ИФАД-а. Закључак ће бити прослијеђен и Министарству финансија и трезора БиХ ради наставка потребне процедуре.

Пројекат „Развој руралних предузећа и пољопривреде“ замишљен је као дугорочна интервенција усмјерена на унапређење производње, јачање руралних предузећа и смањење сиромаштва у руралним подручјима.

Подршка ће бити усмјерена на секторе воћа, поврћа, љековитог и ароматичног биља, шумских плодова, пчеларства и производње меда, као и мљекарства.

Ријеч је о областима у којима постоје значајне могућности за економски раст и побољшање животног стандарда становништва.

Рурални развој

Спровођење пројекта планирано је кроз кластере ланаца вриједности на подручју цијеле Босне и Херцеговине. При избору кластера узимаће се у обзир развојни потенцијал појединих сектора, производне могућности и прилике за повезивање општина са сличним потенцијалима.

Посебан нагласак биће стављен на укључивање најугроженијих категорија становништва, првенствено сиромашних пољопривредника, жена и младих у руралним подручјима. Пројектом је предвиђено и укључивање сиромашнијих општина које имају потенцијал за развој одабраних пољопривредних сектора.

Према подацима из информације прихваћене на сједници Владе ФБиХ, пројекат би током реализације требало директно да обухвати 10.451 рурално домаћинство.

Подршка ће се реализовати кроз пословне приједлоге, пакете за покретање пословања (start-up) и улагања у развој руралне тржишне инфраструктуре.

Нова радна мјеста

Планирано је отварање 5.187 радних мјеста, при чему би најмање 30 одсто требало да буде намијењено женама и младима.

Осим директних корисника, очекује се да ће пројекат донијети користи и за приближно 5.000 индиректних корисника. Они би требало да имају користи од развоја ланаца вриједности, улагања приватних пољопривредних предузећа, бољег управљања појединим пољопривредним секторима и унапређења заједничке тржишне инфраструктуре.

Предвиђене активности требало би да допринесу јачању конкурентности пољопривредне производње, отварању нових пословних прилика и стварању повољнијих услова за економски развој руралних подручја у Босни и Херцеговини.

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Тагови :

Нермин Никшић

Влада ФБиХ

задужење

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