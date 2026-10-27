Аутор:АТВ редакција
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Истражиоци провјеравају све околности смрти жене чије је тијело пронађено у стану у Петракијиној улици у Сарајеву.
Према незваничним сазнањима „Аваза“, за убиство жене у Сарајеву осумњичен је њен син. Тијело жене пронађено је у стану, а према информацијама до којих је дошао саговорник „Аваза“, пронашла га је комшиница.
Хроника
Пронађено тијело жене, сумња се на убиство
Истражиоци би требало да утврде све околности догађаја, укључујући и наводе о могућем покушају осумњиченог да се представи као неурачунљив.
Подсјећамо, он се након убиства налази под надзором полиције у Психијатријској болници.
Према тврдњама саговорника „Аваза“, осумњичени је наводно имао проблема са наркотицима и новцем.
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