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Син осумњичен за убиство мајке у Сарајеву

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27.10.2026 16:28

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Истражиоци провјеравају све околности смрти жене чије је тијело пронађено у стану у Петракијиној улици у Сарајеву.

Према незваничним сазнањима „Аваза“, за убиство жене у Сарајеву осумњичен је њен син. Тијело жене пронађено је у стану, а према информацијама до којих је дошао саговорник „Аваза“, пронашла га је комшиница.

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Хроника

Пронађено тијело жене, сумња се на убиство

Истражиоци би требало да утврде све околности догађаја, укључујући и наводе о могућем покушају осумњиченог да се представи као неурачунљив.

Подсјећамо, он се након убиства налази под надзором полиције у Психијатријској болници.

Према тврдњама саговорника „Аваза“, осумњичени је наводно имао проблема са наркотицима и новцем.

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Тагови :

Убиство

Сарајево

sin ubio majku

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