У Пољској праве центар за сервисирање "Патриота"

Аутор:АТВ редакција
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У Пољској ће бити изграђен центар за одржавање ракета-пресретача "патриота", које производи компанија "Локид Мартин", саопштила је замјеник министра одбране Магдалена Собковјак Чарнецка.
Она је на "Иксу" написала да ће центар у Пољској бити једини изван САД.
"Четири земље су се надметале за европску локацију ове инвестиције - Пољска, Њемачка, Холандија и Норвешка. Овај успјех није био загарантован", навела је Чарнецка.
Она је касније рекла новинарима да ће вриједност инвестиције бити око 254 милиона долара и да ће бити потребно око 12 мјесеци да центар постане оперативан.
Изградња центра у Европи омогућиће брже сервисирање ракета него раније, када су морале бити слате назад у САД.
Ратови у Украјини и на Блиском истоку исцрпили су залихе ракета за пресретање и изазвали кашњења у испоруци, што је навело земље да траже капацитете за одржавање и производњу ближе својим територијама.
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