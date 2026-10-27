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У Пољској праве центар за сервисирање "Патриота"

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27.10.2026 17:07

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У Пољској праве центар за сервисирање "Патриота"

У Пољској ће бити изграђен центар за одржавање ракета-пресретача "патриота", које производи компанија "Локид Мартин", саопштила је замјеник министра одбране Магдалена Собковјак Чарнецка.

Она је на "Иксу" написала да ће центар у Пољској бити једини изван САД.

"Четири земље су се надметале за европску локацију ове инвестиције - Пољска, Њемачка, Холандија и Норвешка. Овај успјех није био загарантован", навела је Чарнецка.

Она је касније рекла новинарима да ће вриједност инвестиције бити око 254 милиона долара и да ће бити потребно око 12 мјесеци да центар постане оперативан.

Изградња центра у Европи омогућиће брже сервисирање ракета него раније, када су морале бити слате назад у САД.

Ратови у Украјини и на Блиском истоку исцрпили су залихе ракета за пресретање и изазвали кашњења у испоруци, што је навело земље да траже капацитете за одржавање и производњу ближе својим територијама.

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Тагови :

Пољска

Америка

raketni sistem "patriot"

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