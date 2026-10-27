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Пронађено беживотно тијело у Грабовици код Јабланице, полиција на терену

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27.10.2026 17:41

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Тијело непознате особе пронађено је данас у Грабовици код Јабланице.

На мјесту догађаја су полицијски службеници и Хитна медицинска помоћ, а идентитет лица још није утврђен, преносе федерални медији.

Портпарол МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош рекла је да полиција врши увиђај и службене радње с циљем утврђивања идентитета.

Она је додала да ће више информација бити познато када се заврши увиђај.

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Тагови :

Јабланица

пронађено тијело

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