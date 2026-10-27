Пронађено беживотно тијело у Грабовици код Јабланице, полиција на терену

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Тијело непознате особе пронађено је данас у Грабовици код Јабланице.
На мјесту догађаја су полицијски службеници и Хитна медицинска помоћ, а идентитет лица још није утврђен, преносе федерални медији.
Портпарол МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош рекла је да полиција врши увиђај и службене радње с циљем утврђивања идентитета.
Она је додала да ће више информација бити познато када се заврши увиђај.
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