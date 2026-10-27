Пијан возио квад и покосио пјешака: Обојица тешко повријеђена, возач ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Вогошћи тешко су повријеђени пјешак и возач квада, који је, како је утврдила полиција, управљао возилом под дејством алкохола.
Несрећа се догодила јуче, 26. октобра, око 17.30 часова у Улици Свраке на подручју општине Вогошћа, саопштено је данас из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Према информацијама полиције, 43-годишњи М. Х. из Вогошће управљао је нерегистрованим лаким четвороциклом „квадсторм 48“ када је ударио пјешака Н. Д. (53), такође из Вогошће.
Од силине удара пјешак је оборен на коловоз, док је возач квада изгубио контролу над возилом, слетио с пута и ударио у бетонски подзид.
У несрећи су обојица задобила тешке тјелесне повреде.
Повријеђени пјешак збринут је на Клиници за ортопедију и трауматологију, гдје је задржан на даљем лијечењу.
Тешко је повријеђен и возач квада, којем је љекарска помоћ указана у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, након чега је отпуштен на кућно лијечење.
О несрећи је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево и овлашћени судски вјештаци саобраћајне и машинске струке.
Због сумње да је починио тешка кривична дјела против безбједности јавног саобраћаја, у вези са угрожавањем јавног саобраћаја и угрожавањем јавног саобраћаја због омамљености, возач М. Х. је ухапшен.
Након хапшења предат је у просторије за задржавање лица лишених слободе МУП-а Кантона Сарајево.
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