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Шокантан снимак с терена: Тренер усред меча жестоко ударио малољетну одбојкашицу

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27.10.2026 18:54

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Шокантан снимак с терена: Тренер усред меча жестоко ударио малољетну одбојкашицу
Фото: X / NEXTA

Тренер одбојкашке академије из Шимкента Хамит Мирзабеков током утакмице првенства Казахстана у Павлодару ударио је по глави своју малољетну играчицу. Национална федерација дисквалификовала га је на двије године, а полиција је покренула истрагу.

Инцидент се догодио 26. октобра на првенству Казахстана за приватне клубове, у конкуренцији дјевојчица рођених 2009. године и млађих. На снимку који се проширио друштвеним мрежама види се како тренер позива играчицу с бројем 9 да приђе бочној линији терена, а затим је удара по глави.

Казахстанска национална одбојкашка федерација саопштила је да је Мирзабеков током утакмице примијенио физичку силу према играчици своје екипе. Осим његове дисквалификације, организатор првенства добио је укор и новчану казну због лошег надзора над такмичењем, а укор је изречен и одбојкашкој академији из Шимкента.

Полиција Павлодарске области саопштила је да су сви учесници инцидента идентификовани и приведени у полицију те да је покренута истрага због примјене физичке силе према малољетници. Поступци тренера, како су навели, добиће правну оцјену у складу са законима Казахстана.

У Управи за физичку културу и спорт Шимкента наводе да је Мирзабеков у приватном клубу радио шест до седам мјесеци и да је остао без посла.

Инцидент је коментарисала и позната казахстанска одбојкашица Сабина Алтинбекова. На Инстаграму је поручила да су неприхватљиви и физичко и психичко насиље те да би федерација требало темељно да провјерава сваког тренера, преноси Кликс.

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Тагови :

одбојкашица

Казахстан

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