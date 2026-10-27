Шокантан снимак с терена: Тренер усред меча жестоко ударио малољетну одбојкашицу

Аутор:АТВ редакција
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Тренер одбојкашке академије из Шимкента Хамит Мирзабеков током утакмице првенства Казахстана у Павлодару ударио је по глави своју малољетну играчицу. Национална федерација дисквалификовала га је на двије године, а полиција је покренула истрагу.
Инцидент се догодио 26. октобра на првенству Казахстана за приватне клубове, у конкуренцији дјевојчица рођених 2009. године и млађих. На снимку који се проширио друштвеним мрежама види се како тренер позива играчицу с бројем 9 да приђе бочној линији терена, а затим је удара по глави.
Казахстанска национална одбојкашка федерација саопштила је да је Мирзабеков током утакмице примијенио физичку силу према играчици своје екипе. Осим његове дисквалификације, организатор првенства добио је укор и новчану казну због лошег надзора над такмичењем, а укор је изречен и одбојкашкој академији из Шимкента.
🏐 Play badly — get hit in the head. In Kazakhstan, a coach struck a female volleyball player right in the middle of a match
At the 12-second mark of the video, a man can be seen approaching an athlete in a red uniform and hitting her hard on the head. He then sends her straight back onto the court as if nothing had happened.
According to local media, the incident took place during a tournament in Pavlodar, and the man in the video is the coach of a volleyball team from Shymkent.— NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026
Полиција Павлодарске области саопштила је да су сви учесници инцидента идентификовани и приведени у полицију те да је покренута истрага због примјене физичке силе према малољетници. Поступци тренера, како су навели, добиће правну оцјену у складу са законима Казахстана.
У Управи за физичку културу и спорт Шимкента наводе да је Мирзабеков у приватном клубу радио шест до седам мјесеци и да је остао без посла.
Инцидент је коментарисала и позната казахстанска одбојкашица Сабина Алтинбекова. На Инстаграму је поручила да су неприхватљиви и физичко и психичко насиље те да би федерација требало темељно да провјерава сваког тренера, преноси Кликс.
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