Александар Вучић открио када очекује повратак СНС-а на власт

Аутор:АТВ редакција
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Лидер листе Уједињена Србија Александар Вучић коментарисао је бројне теме након избора, а једна од њих је и могући повратак СНС-а на власт.
Вучић каже да ће Србија имати безброј проблема и велику штету у наредном периоду.
"Нисам оптимистичан. Нећемо се сутра вратити на власт. То ће бити послије двије године, вјерујем. Ако буду још неспособнији, можда може и раније, али је за то потребно вријеме. Људи ће рећи да су погријешили када им дио посла буде угрожен. И тада ће бити потребно још неко вријеме да прође да би се одлучили да буду за некога другог. Ми ћемо имати двије стране у Скупштини, они то нису схватили. Ви не желите да разговарате, већ подјелу у Скупштини. То је лоше за Србију, али и за власт. Јер ми да разговарамо са онима који хоће да елиминишу противнике, а не да покажу поштовање за демократска правила, немамо онда о чему да разговарамо“, навео је.
Поручује и да су га након избора позвали многи пријатељи.
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"Ево да вам кажем колико пријатеља имам: разговарао сам данас и јуче, и то су углавном они мене позивали као пријатеља. Разговарао сам данас и јуче, од Виктора Орбана, Макрона, Мелони, Коште... Прије свега, један пријатељски разговор. Са Орбаном ћу се видјети наредних дана у Београду, пошто ћемо заједно да се боримо. Успјећемо врло брзо, видјећете. Са Коштом сам разговарао о ЕУ путу Србије, а са овим људима пријатељски и не желим да посебно о томе говорим", рекао је.
Замолио је људе да остану мирни и не одговарају на провокације.
„Тешко вријеме тек долази. Ово је почетак тешког времена. Све послије формирања Владе, они послије тога иду у канал. Наши људи су одлично разумјели шта се догађа. Они нису говорили истину. Они немају ниједну странку, од њих ће настати колико странака, јер морате да имате политику, јер Вучић је срушен, шта вам је сада политика. Биће разних кланова, али то је њихова ствар. Наше је да указујемо људима на размјере преваре. Није ДОС најгори, блокадери су. Код ДОС-а сте имали неколико интелектуалаца, овдје немате ниједног политичког зналца. Ко зна шта мора да поштује, нуди. Тек ћете да видите колико сам у праву. Биће потребно, наравно, вријеме. Не уљуљкавајте се. Мој посао је и да охрабрим све људе. Неће бити једноставно“, истакао је Вучић.
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