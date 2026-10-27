Болсонаро напустио Бразил након избора?

Аутор:АТВ редакција
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Бразилски сенатор Флавио Болсонаро напустио је земљу и отишао у Сједињене Државе након што је изгубио на предсједничким изборима и одбио да се повинује налогу Врховног суда да преда пасош, рекла су два извора.
Амбасада САД у Бразилу није одмах одговорила на захтјев за коментар. Болсонаров адвокат је, такође одбио да коментарише.
Болсонаро је био фаворит за побједу на предсједничким изборима, али је на крају изгубио шокантним резултатом од љевичарског актуелног предсједник Луиза Ињасија Луле да Силве.
Јуче му је дат рок од 24 часа да преда свој пасош у оквиру истраге о прању новца у којој он негира да је починио било какво кривично дјело, али тај рок је сада истекао, што је довело до поништавања његовог документа, рекла су друга два извора.
Флавијев отац, бивши предсједник Жаир Болсонаро, такође је отишао у САД након што је одбио да призна пораз од Луле 2022. године.
На крају се вратио у Бразил, али је касније осуђен на 27 година затвора због планирања пуча.
Његов син још није званично признао пораз. Изјавио је у недјељу да ће тражити поништавање резултата због наводних неправилности на гласању. Ипак, његова Либерална странка саопштила је јуче да признаје Лулину побједу.
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