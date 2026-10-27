Бањалука: Све спремно други Регионални самит трговине

Аутор:АТВ редакција
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Бањалука наредна два дана постаје мјесто сусрета људи који обликују будућност трговине на Балкану. Сутра почиње други Регионални самит трговине.
"Све је спремно за отварање догађаја, за који слободно можемо рећи да је у садржајно и аудио-визуелном смислу помјера све границе. Срећни смо и поносни што можемо да најавимо и отворимо други Регионални сајам трговине који ће сутра да овдје у Бањалуци окупи представнике институција, привреднике, предузетнике и визионаре... Људе који сањају велико и свакако ћемо чути како су дошли до тих снова. Прошла година је показала да и те како да као регион и Република Српска имамо шта да понудимо, али нам само треба указати могућности да разговарамо и сарађујемо и да дођемо до великих ствари", каже Милица Ного, организатор Самита.
Други Регионални самит трговине биће одржан 28. и 29. октобра 2026. године у великој сали Културног центра Бански двор у Бањалуци. Манифестацију организује Удружење грађана „Самит“ из Бањалуке.
Бања Лука
Бански двор поново домаћин 2. Регионалног самита трговине
Два дана, једна сала и сектор који ријетко сједа за исти сто. Самит окупља представнике водећих трговинских ланаца, произвођача, дистрибутера, e-commerce платформи, привредних комора, институција и медија из региона. Ријеч је о актерима који свакодневно послују једни с другима, а ријетко имају прилику да разговарају изван преговарачког стола.
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