Затворена бирачка мјеста: Ово су прве пројекције избора у Израелу

Аутор:АТВ редакција
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Бирачка мјеста у Израелу затворена су вечерас након парламентарних избора на којима је забиљежена висока излазност, а прве излазне анкете показују да ће Ликуд премијера Бењамина Нетанјахуа остати највећа појединачна странка у Кнесету.
Међутим, опозициони блок има предност у броју мандата, док ниједна страна засад нема јасну већину за формирање владе.
Према излазној анкети израелске телевизије Канал 12, објављеној након затварања биралишта, Нетанјахуов Ликуд могао би да освоји 24 посланичка мјеста, док се странци Јашар, коју предводи његов главни политички противник Гади Ајзенкот, предвиђају 22 мандата.
Иако Ликуд води међу појединачним странкама, пројекције показују да би блок против Нетанјахуа могао да освоји 52 посланичка мјеста, док би странке које подржавају актуелног премијера имале укупно 50 мандата.
Ликуд (Бењамин Нетанјаху): 24 мандата
Јашар (Гади Ајзенкот): 22 мандата
Бахад: 12 мандата
Заједничка листа: 11 мандата
Демократе: 9 мандата
Израел Бејтену: 9 мандата
Шас: 8 мандата
Раам: 7 мандата
Оцма Јехудит: 6 мандата
Религиозни ционизам: 6 мандата
Уједињени јудаизам Торе: 6 мандата
Нетанјахуов блок: 50 мандата
Блок против Нетанјахуа: 52 мандата
Заједничка листа: 11 мандата
Раам: 7 мандата
За парламентарну већину потребан је 61 од укупно 120 мандата.
Према пројекцијама Канала 12, странка Бахад могла би да освоји 12 мандата, Заједничка листа 11, Демократе девет, а Израел Бејтену такође девет посланичких мјеста.
Странци Шас предвиђа се осам мандата, арапској странци Раам седам, док би Оцма Јехудит, Религиозни ционизам и Уједињени јудаизам Торе могли да освоје по шест мјеста.
За формирање парламентарне већине у Кнесету, који има 120 посланика, потребно је најмање 61 посланичко мјесто.
Према првој излазној анкети, блок против Нетанјахуа има 52 мандата, његов блок 50, док Заједничка листа има 11, а Раам седам мандата.
Оваква расподјела показује да ниједна од двије главне политичке групације нема самосталну већину, због чега би преговори о формирању нове владе могли да буду сложени.
Према подацима објављеним уз излазну анкету Канала 12, до 20 часова по локалном времену гласало је 74,3 одсто бирача, док је на изборима 2022. године у истом тренутку излазност износила 66,3 одсто.
Бирачка мјеста широм Израела затворена су у 22 часа по локалном времену, односно у 21 час по времену у Србији. Грађанима који су се у тренутку затварања још налазили у редовима омогућено је да гласају.
Ово су прве пројекције засноване на излазним анкетама, а не на званично пребројаним гласовима. Коначна расподјела мандата могла би да се промијени након пребројавања.
О томе ко ће добити прилику да формира нову израелску владу одлучиваће предсједник Исак Херцог, након објављивања изборних резултата и консултација са представницима странака које уђу у Кнесет, преноси Тајмс оф Израел.
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