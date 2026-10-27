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Земљотрес погодио Сарајево, осјетио се у ширем градском подручју

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27.10.2026 21:55

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Земљотрес погодио Сарајево, осјетио се у ширем градском подручју
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Грађани Сарајева вечерас су око 21 час осјетили подрхтавање тла, показују подаци на страници Европско-медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ). Јачина и епицентар земљотреса засад нису познати.

ЕМСЦ је земљотрес забиљежио у 21.01 час по локалном времену.

Још увијек нема информација о магнитуди, локацији епицентра ни дубини.

До 21.18 часова на страници ЕМSЦ-а остављено је 27 свједочења. Пријаве стижу из више дијелова Сарајева, међу њима са Алипашиног Поља, Кобиље Главе и Бријешћа Брда, те са Илиџе.

Већина грађана описује кратко и слабо подрхтавање које је трајало секунду или двије. Неки су забиљежили и тутњаву.

„Сарајево, кратко затресло“, „Илиџа, лагано подрхтавање“, написали су, између осталог, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Земљотрес

Сарајево

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