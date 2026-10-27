Земљотрес погодио Сарајево, осјетио се у ширем градском подручју

Аутор:АТВ редакција
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Грађани Сарајева вечерас су око 21 час осјетили подрхтавање тла, показују подаци на страници Европско-медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ). Јачина и епицентар земљотреса засад нису познати.
ЕМСЦ је земљотрес забиљежио у 21.01 час по локалном времену.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 22 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/xkFqEhRhwT— EMSC (@LastQuake) October 27, 2026
Још увијек нема информација о магнитуди, локацији епицентра ни дубини.
До 21.18 часова на страници ЕМSЦ-а остављено је 27 свједочења. Пријаве стижу из више дијелова Сарајева, међу њима са Алипашиног Поља, Кобиље Главе и Бријешћа Брда, те са Илиџе.
Већина грађана описује кратко и слабо подрхтавање које је трајало секунду или двије. Неки су забиљежили и тутњаву.
„Сарајево, кратко затресло“, „Илиџа, лагано подрхтавање“, написали су, између осталог, преноси Кликс.
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