Logo

Додик: Извјештај ОХР-а пун нетачних информација, СБ УН-а да поништи све наметнуте одлуке

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.10.2026 22:48

Коментари:

0
Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Извјештај ОХР-а достављен Савјету безбједности УН пун је нетачних информација, произвољних квалификација и отрцаних политичких флоскула, истакао је предсједник Милорад Додик.

"Још један производ 'ресавске школе', односно преписивања старих извјештаја, рециклирања истих оптужби против Републике Српске и упорно представљање политичких конструкција као чињеница", нагласио је Додик, додавши да такав документ није озбиљан допринос разумијевању прилика, већ наставак једностране политичке агенде.

Он је констатовао да је ОХР деценијама инструмент страног протектората, чије дјеловање отвара суштинска питања суверенитета, владавине права и демократског легитимитета институција.

"Нема демократије, о којој упорно покушавају да нам држе лекције, тамо гдје неизабрани странац себи присваја право да буде изнад парламената, устава и воље грађана, и УН.

Очекујемо да Савјет безбједности поништи све наметнуте одлуке Кристијана Шмита, Валентина Инцка и других чије одлуке нису прошле парламентарну процедуру, нити су добиле легитимитет демократски изабраних представника", навео је Додик на "Иксу".

Такође, додао је, очекујемо да све такве одлуке прогласе ништавним и ставе ван правног промета јер представљају изругивање праву.

"То је суштина проблема који се не може прикрити никаквим извјештајима и политичким оправдањима", закључио је Додик.

Савјет безбједности УН одржаће полугодишњу дебату о БиХ у петак, 30. октобра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

ОХР

Коментари (0)

Више из рубрике

РиТЕ Угљевик

Република Српска

РиТЕ Угљевик од поноћи поново на мрежи

4 ч

5
Нестали Срби

Република Српска

Институт за нестале нуди новац у замјену за информацију о гробницама

4 ч

0
Нуждић: Одбрана западнокрајишких општина да буде подсјетник на жртву

Република Српска

Нуждић: Одбрана западнокрајишких општина да буде подсјетник на жртву

8 ч

0
Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Оштра осуда екстремистичке реторике ајатолаха у Сарајеву

9 ч

7

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Избори у Израелу: Нико нема већину, нико неће са Арапима

23

02

Опозиција у Израелу прогласила побједу упркос "пат-позицији"

22

58

Костур диносаура продат за 47 милиона долара анонимном купцу

22

48

Додик: Извјештај ОХР-а пун нетачних информација, СБ УН-а да поништи све наметнуте одлуке

22

48

Доналд Трамп спрема стварање 51. америчке државе?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима