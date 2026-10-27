Додик: Извјештај ОХР-а пун нетачних информација, СБ УН-а да поништи све наметнуте одлуке

Аутор:АТВ редакција
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Извјештај ОХР-а достављен Савјету безбједности УН пун је нетачних информација, произвољних квалификација и отрцаних политичких флоскула, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Још један производ 'ресавске школе', односно преписивања старих извјештаја, рециклирања истих оптужби против Републике Српске и упорно представљање политичких конструкција као чињеница", нагласио је Додик, додавши да такав документ није озбиљан допринос разумијевању прилика, већ наставак једностране политичке агенде.
Он је констатовао да је ОХР деценијама инструмент страног протектората, чије дјеловање отвара суштинска питања суверенитета, владавине права и демократског легитимитета институција.
"Нема демократије, о којој упорно покушавају да нам држе лекције, тамо гдје неизабрани странац себи присваја право да буде изнад парламената, устава и воље грађана, и УН.
Очекујемо да Савјет безбједности поништи све наметнуте одлуке Кристијана Шмита, Валентина Инцка и других чије одлуке нису прошле парламентарну процедуру, нити су добиле легитимитет демократски изабраних представника", навео је Додик на "Иксу".
Извјештај ОХР-а достављен Савјету безбједности УН пун је нетачних информација, произвољних квалификација и отрцаних политичких флоскула. Још један производ "ресавске школе", односно преписивања старих извјештаја, рециклирања истих оптужби против Републике Српске и упорно представљање политичких конструкција као чињеница. Такав документ није озбиљан допринос разумијевању прилика, већ наставак једностране политичке агенде.
ОХР је деценијама инструмент страног протектората, чије дјеловање отвара суштинска питања суверенитета, владавине права и демократског легитимитета институција. Нема демократије, о којој упорно покушавају да нам држе лекције, тамо гдје неизабрани странац себи присваја право да буде изнад парламената, устава и воље грађана, и УН.
Очекујемо да Савјет безбједности поништи све наметнуте одлуке Кристијана Шмита, Валентина Инцка и других чије одлуке нису прошле парламентарну процедуру, нити су добиле легитимитет демократски изабраних представника. Такође очекујемо да све такве одлуке прогласе ништавним и ставе ван правног промета јер представљају изругивање праву. То је суштина проблема који се не може прикрити никаквим извјештајима и политичким оправдањима.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 27, 2026
Такође, додао је, очекујемо да све такве одлуке прогласе ништавним и ставе ван правног промета јер представљају изругивање праву.
"То је суштина проблема који се не може прикрити никаквим извјештајима и политичким оправдањима", закључио је Додик.
Савјет безбједности УН одржаће полугодишњу дебату о БиХ у петак, 30. октобра.
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