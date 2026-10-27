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Опозиција у Израелу прогласила побједу упркос "пат-позицији"

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27.10.2026 23:02

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Опозиција у Израелу прогласила побједу упркос "пат-позицији"
Фото: Tanjug / AP / Baz Ratner

Први прелиминарни резултати гласања показали су да блок Гадија Ајзенкота води испред блока Бењамина Нетанјахуа, са односом од 53 према 50 или 52 према 50 мандата, према подацима телевизијских станица Кан 11, Канал 12 и Канал 13. Истовремено, Нетанјаху је имао благу предност у директном поређењу са Ајзенкотом, пише „Џерусалим пост“.

Лидер странке Јашар Гади Ајзенкот прогласио је побједу у саопштењу објављеном у уторак увече, наводећи да би прелиминарни резултати требало да му дају право да први покуша да формира владу која би замијенила премијера Бењамина Нетанјахуа.

Он се до тада није јавно обратио, док су иза кулиса трајали разговори и усаглашавање ставова са лидерима осталих странака из његовог блока.

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Тагови :

Израел

Бењамин Нетанјаху

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