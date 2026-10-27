Костур диносаура продат за 47 милиона долара анонимном купцу

Аутор:АТВ редакција
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Склопљени скелет новооткривене врсте диносауруса, за коју се донедавно погрешно вјеровало да је младунац тираносауруса, продат је на аукцији у Њујорку за 47,3 милиона долара. Скелет висок три метра, назван Џоди, продала је аукцијска кућа Сотбис, годину дана након што су истраживачи потврдили да припада посебном роду, пише Би-Би-Си .
Очекивало се да ће месождер из касне креде достићи цену од најмање 9 милиона долара, али након 12 минута лицитирања између шест заинтересованих страна, продат је за неколико пута већи износ. Идентитет купца није откривен. Продаја долази након што је Сотби продао тираносауруса Гаса за рекордних 50,1 милион долара у јулу. Џоди је тако постао други највреднији фосил диносауруса икада продат, док је стегосаурус Апекс, који је у јулу 2024. године достигнуо цијену од 44,6 милиона долара, био трећи.
Аукцијска кућа Сотбис је описала Џоди као скелет „одлично припремљен за излагање“ са приближно 191 фосилним елементом и „прелијепо очуваном, готово комплетном лобањом“. Сотбис је додао да је то „један од само три таква скелета позната науци“ и први примјерак који се појавио на тржишту откако је постојање рода потврђено прошлог октобра.
Меган Џејкобс, палеонтолог са Универзитета у Портсмуту, рекла је за BBC Radio 4 да се за Nanotyrannus „дуго вјеровало да је нека врста тинејџерске верзије T-Rex-а“.
Објаснила је разлике: „Много је мањи и његова грађа је много елегантнија. Веома је витак и танак, са зубима попут сјечива за сјечење меса.“ Тираносаурус и нанотиранус су живјели у истом подручју прије око 67 милиона година.
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Џодијев скелет је првобитно изложен као младунци тиранозавра на умјетничком сајму Frieze Masters у Лондону у октобру 2023. године, прије него што је Nanotyrannus класификован као посебан род.
Скелет је пронашла власница ранча Џоди Пирсон на свом имању у америчкој држави Монтана, у геолошкој формацији Хел Крик. Ископао га је комерцијални палеонтолог Клејтон Фипс, који је такође открио чувени фосил „Диносауруси у двобоју“.
Тај примјерак, који приказује остатке нанотирануса и трицератопса, био је кључан за истраживање Линдзи Зано и Џејмса Наполија које је коначно дефинисало нанотирануса као врсту одвојену од тиранозавра.
Продаја је поново покренула дебату о томе да ли би остатке диносауруса требало продавати приватним колекционарима. Неки научници упозоравају да би таква продаја могла да означи нову еру у којој фосиле сакупљају само изузетно богати. Након продаје Гаса, истраживачи су за BBC рекли да би такви остаци требало да буду изложени у јавним просторима гдје се могу слободније проучавати.
Професор Стив Брусате, палеонтолог са Универзитета у Единбургу, назвао је продају тираносауруса у јулу „забрињавајућом“. „Не знам ни за један музеј или универзитет који може себи да приушти ту цијену“, рекао је.
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„Замислите да је Мона Лиза у власништву неке супербогате особе, да није изложена и да је људи не виде нити уживају у њој.“ Што се тиче посљедње аукције, Брусате је рекао да је „потресно“ што је Џоди могла да нестане из очију јавности.
„Тек смо управо сазнали да је нанотиранус права врста, а сада ће један од најбољих скелета бити продат најповољнијем понуђачу. Застрашујућа је помисао да би могао да нестане у неком колекционарском сефу умјесто да буде изложен у музеју“, рекао је он, преноси Би-Би-Си.
С друге стране, палеонтолог Меган Џејкобс истиче да постоје двије стране у дебати и да је много времена, труда и новца уложено у ископавање примјерака. „Не замерам људима који су у то укључени што желе да то продају за толико новца“, рекла је.
„Иако је то застрашујућа перспектива, многи такви фосили на крају постају доступни јавности... ове ствари ће несумњиво у неком тренутку завршити у музеју.“
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