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Зеленски преко посредника послао поруку Путину

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27.10.2026 21:00

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Зеленски преко посредника послао поруку Путину
Фото: Tanjug/AP/Omar Havana

Украјина је посредством предсједника Финске Александра Стуба и премијера Норвешке Јонаса Гара Стереа предала Москви сигнале о спремности Кијева на прекид ватре, као и о личном сусрету између Владимира Зеленског и руског лидера Владимира Путина, изјавио је украјински министар спољних послова Андреј Сибига.

„Владимир Зеленски је дао своје виђење о томе какве би сигнале наши партнери (лидери Финске и Норвешке) требало да предају Путину и ти сигнали су и пренесени. Што се тиче прекида ватре: спремни смо за сваки облик прекида ватре. Други сигнал се односи на састанак са Путином – спремни смо за састанак са њим“, рекао је Сибига новинарима у Хелсинкију.

Према његовим ријечима, састанак Зеленског и Путина могао би бити једини догађај који би могао да пружи неопходан подстицај за преговоре о рјешавању сукоба.

Сибига је навео и да је Кијев „спреман за трилатерални састанак“ у Уједињеним Арапским Емиратима сљедећег мјесеца и да ради на „дефинисању нове улоге Европе“ у својим „мировним напорима“.

Раније је портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио да је Путин у уторак разговарао са предсједником Финске и премијером Норвешке. Током разговора, руски лидер је изнио своју оцјену тренутне ситуације у зони сукоба у Украјини и подсјетио на њене основне узроке. Стране су такође разговарале о састанцима које је у Санкт Петербургу и Ослу одржао специјални изасланик предсједника САД Стив Виткоф.

Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков рекао је да је Путин поручио Стубу и Стереу да је спреман да се састане са Владимиром Зеленским у Москви и нагласио да ће му бити гарантована безбједност.

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Тагови :

Володимир Зеленски

Владимир Путин

Русија

Украјина

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