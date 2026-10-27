Познат датум другог круга предсједничких избора у Бугарској

Аутор:АТВ редакција
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Бугарска Централна изборна комисија саопштила је да ће други круг предсједничких избора бити одржан 1. новембра.
У други круг пласирали су се актуелни предсједник Илијана Јотова и вршилац дужности премијера Андреј Ђуров.
Предсједник Бугарске бира се гласањем на мандат од пет година и обавља првенствено симболичне функције.
Међутим, предсједник има право вета на законе, именује привремену владу у случајевима предвиђеним националним Уставом и служи као врховни командант оружаних снага, преноси Срна.
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