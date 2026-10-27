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Познат датум другог круга предсједничких избора у Бугарској

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27.10.2026 20:25

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Бирач гласа путем уређаја на председничким изборима у Софији, у Бугарској, у недељу, 25. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/ Valentina Petrova

Бугарска Централна изборна комисија саопштила је да ће други круг предсједничких избора бити одржан 1. новембра.

У други круг пласирали су се актуелни предсједник Илијана Јотова и вршилац дужности премијера Андреј Ђуров.

Предсједник Бугарске бира се гласањем на мандат од пет година и обавља првенствено симболичне функције.

Међутим, предсједник има право вета на законе, именује привремену владу у случајевима предвиђеним националним Уставом и служи као врховни командант оружаних снага, преноси Срна.

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Тагови :

Бугарска

избори

избори у Бугарској

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