Амстердам: Леопард усмртио жену која је радила као чувар зоолошког врта

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Жена која је радила као дугогодишњи чувар зоолошког врта у сафари парку у Холандији преминула је данас усљед повреда које јој је током викенда нанио леопард.
Из сафари парка "Бексе Берген" саопштили су да је жена преминула након што је у суботу задобила тешке повреде главе и врата док је радила у ограђеном простору са два мужјака персијских леопарда.
- Њена смрт нас је веома погодила. Дубоко саосјећамо са њеном породицом, пријатељима и вољенима - наводи се у саопштењу овог парка у јужном граду Хилваренбеку.
Жена је почела да ради у зоолошком врту када је имала 17 година и ту је провела готово цијелу четрдесетогодишњу каријеру, пренио је АП.
У току је истрага да би се утврдило зашто је жена била у ограђеном простору са леопардима, будући да особљу зоолошког врта обично није дозвољено да буде у истом простору са грабљивицама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
33
20
25
20
19
20
14
20
10
Тренутно на програму