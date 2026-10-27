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Амстердам: Леопард усмртио жену која је радила као чувар зоолошког врта

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27.10.2026 18:52

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Амстердам: Леопард усмртио жену која је радила као чувар зоолошког врта
Фото: Denise/Pexels

Жена која је радила као дугогодишњи чувар зоолошког врта у сафари парку у Холандији преминула је данас усљед повреда које јој је током викенда нанио леопард.

Из сафари парка "Бексе Берген" саопштили су да је жена преминула након што је у суботу задобила тешке повреде главе и врата док је радила у ограђеном простору са два мужјака персијских леопарда.

- Њена смрт нас је веома погодила. Дубоко саосјећамо са њеном породицом, пријатељима и вољенима - наводи се у саопштењу овог парка у јужном граду Хилваренбеку.

Жена је почела да ради у зоолошком врту када је имала 17 година и ту је провела готово цијелу четрдесетогодишњу каријеру, пренио је АП.

У току је истрага да би се утврдило зашто је жена била у ограђеном простору са леопардима, будући да особљу зоолошког врта обично није дозвољено да буде у истом простору са грабљивицама.

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Тагови :

Амстердам

леопард

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