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Русија и САД постају партнери?

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27.10.2026 17:34

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Русија и САД постају партнери?
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Русија и Сједињене Америчке Државе разговарају о пројектима експлоатације природног гаса на Арктику и производње течног природног гаса (ТПГ).

Америчка страна показује интересовање за руску инфраструктуру, изјавио је данас потпредсједник руске владе Александар Новак.

„Када је ријеч о арктичкој зони, то су, прије свега, развој налазишта или учешће у заједничким пројектима производње течног природног гаса“, рекао је Новак новинарима на маргинама пленарног засједања осмог самита Форума земаља извозница гаса (ФЗИГ), преноси Интерфакс.

Он је навео да су то области у којима Русија активно развија своје капацитете, додајући да амерички партнери имају интересовање за развој одговарајуће инфраструктуре, укључујући експлоатацију гаса и изградњу постројења за производњу течног природног гаса (ТПГ).

Новак је истакао да је Русија један од водећих свјетских извозника гаса и да на њу отпада око 15 одсто свјетске трговине тим енергентом.

Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је раније данас да ће улога природног гаса као ослонца глобалне енергетике и међународне трговине наставити да јача.

Путин је навео да се приближно половина свјетске трговине гасом већ односи на течни природни гас.

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Тагови :

Владимир Путин

Доналд Трамп

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