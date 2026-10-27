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Покушао да прође кроз забрањено подручје: Танкер налетио на мину!

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27.10.2026 17:19

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Покушао да прође кроз забрањено подручје: Танкер налетио на мину!
Фото: Tanjug/AP/Fatima Shbair

Иранска морнарица саопштила је да је танкер за превоз нафте наишао на поморске мине у источном дијелу Ормуског мореуза.

"Прије неколико часова, танкер за нафту који је искључио системе за праћење и покушао да прође кроз забрањено и небезбједно подручје у источном дијелу Ормуског мореуза, наишао је на поморске мине и оштећен је, након чега је на броду избио пожар", наводи се у саопштењу.

Из морнарице напомињу да танкери морају унапријед да координишу са Ираном свој пролаз да би безбједно пловили кроз Ормуски мореуз.

Иран је забранио пловидбу кроз Ормуски мореуз без дозволе од Техерана, а САД су увеле блокаду иранских лука и обале, преноси Срна.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Море

танкер

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