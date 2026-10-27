Покушао да прође кроз забрањено подручје: Танкер налетио на мину!

Аутор:АТВ редакција
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Иранска морнарица саопштила је да је танкер за превоз нафте наишао на поморске мине у источном дијелу Ормуског мореуза.
"Прије неколико часова, танкер за нафту који је искључио системе за праћење и покушао да прође кроз забрањено и небезбједно подручје у источном дијелу Ормуског мореуза, наишао је на поморске мине и оштећен је, након чега је на броду избио пожар", наводи се у саопштењу.
Из морнарице напомињу да танкери морају унапријед да координишу са Ираном свој пролаз да би безбједно пловили кроз Ормуски мореуз.
Иран је забранио пловидбу кроз Ормуски мореуз без дозволе од Техерана, а САД су увеле блокаду иранских лука и обале, преноси Срна.
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