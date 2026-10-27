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Данас је Света Петка, Новак Ђоковић се огласио на велики црквени празник

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27.10.2026 18:01

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Данас је Света Петка, Новак Ђоковић се огласио на велики црквени празник

Српска православна црква и вјерници 27. октобра обиљежавају празник Преподобне мати Параскеве, у народу познатије као Света Петка. Она је важила и и даље важи за једну од најпоштованијих светитељки у православљу, а поводом ове славе огласио се и Новак Ђоковић.

Најбољи српски тенисер јавио се путем Инстаграма и објавио икону Свете Петке.

Објава Новака Ђоковића
Објава Новака Ђоковића
Instagram

Света Петка се у народу прије свега поштује као заштитница жена, мајки, дјеце, болесних људи и свих оних који се боре са животним потешкоћама.

Новак Ђоковић

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Подсјетимо, Новак Ђоковић се тренутно налази у Базелу, гдје ће покушати да освоји још једну титулу у својој богатој каријери. Најбољи тенисер свих времена за противника има Ига Амбера, а главни циљ биће трофеј, прије свега због борбе за пласман на Завршни мастерс у Торину, до којег није остало још много времена.

Новак је током обраћања медијима имао посебне ријечи хвале и поштовања за Роџера Федерера.

„Да будем искрен, увијек је био професионалан, увијек сам имао велико поштовање за Роџера. Ако неко заслужује ХОФ (Кућу славних), онда је то он. Али никада нисмо имали неки однос ван терена, више ривалски, али имамо велико поштовање. Он је утабао многе стазе за млађе тенисере“, рекао је Ђоковић, а преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Света Петка

Новак Ђоковић

СПЦ

тенис

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