Трамп: Забранићемо израз "вјештачка интелигенција"

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће забранити израз "вјештачка интелигенција" у документима, али и на свим другим мјестима.

"Када ће `Волстрит џурнал` почети да назива вјештачку интелигенцију, што је веома лош и нетачан назив, суперинтелигенцијом, што је назив који практично сви остали користе или ће га ускоро користити", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл". Он је навео да ће његова администрација ускоро званично забранити израз "вјештачка интелигенција" у свим релевантним документима, те свему осталом, јер је "нетачан", преноси Срна.

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