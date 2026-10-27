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„Ово је назнака оног што ће се догодити са Сунцем“: Откривена прва мртва звијезда са двоструким диском

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27.10.2026 17:16

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Фото: pexels/Scott Lord

Диск остатака планета пронађен је око мртве звијезде помоћу ВЛТ (Веома великог телескопа) Европске јужне опсерваторије (ЕСО). За разлику од других до сада откривених система, крхотине, остаци некадашњих планета, организоване су у двоструки диск, чија су два дијела раздвојена јасним процјепом.

Ово откриће астронома даје назнаку оног што ће се догодити са Сунцем и планетама у Сунчевом систему, саопштила је Европска јужна опсерваторија.

Чини се да диск обликују два планетарна тијела, од којих је једно вјероватно величине Плутона, а која су преживјела насилну смрт звијезде.

- Већ неко вријеме знамо да планете могу да преживе трансформацију своје централне звијезде, али ово је први примјер сложеног система са двоструким диском крхотина и потенцијално два преживела планетесимала - рекао је Никола Ђентиле Фузило астроном са Универзитета у Трсту и водећи аутор студије објављене у журналу Nature Astronomy.

Централна звијезда овог система је бели патуљак Ј1328−1450, густо и сагорело језгро које је преостало након што је звијезда слична нашем Сунцу потрошила своје гориво.

Када звијезде попут Сунца уђу у завршне фазе свог живота, оне се шире и одбацују своје спољашње слојеве, гутајући и уништавајући оближње планете. Преживјела стеновита тијела могу се распасти и формирати диск око централне, мртве звијезде. Међутим, диск око звезде Ј1328−1450 разликује се од оних уочених око других мртвих звијезда: умјесто само једног прстена испарених планетарних крхотина, звијезда је окружена са два концентрична прстена од крхотина.

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- Структура коју видимо у овом систему посебно је интригантна јер су два гасовита прстена изузетно стабилна и остају раздвојена празнином – рекао је коаутор Фелипе Лагос-Вилчес, астроном са Универзитета у Ворику и са Техничког универзитета Федерико Санта Марија у Чилеу.

- Овај систем пружа редак увид у насилан, хаотичан процес којим се завршава живот једног планетарног система и наговештава да мртве звијезде могу имати структуре дискова далеко сложеније него што се раније мислило – додао је Ђентиле Фузило, који је такође сарадник Астрономске опсерваторије у Трсту (ИНАФ).

Према ријечима истраживачког тима, ову сложену двоструку структуру вероватно одржавају два преживјела тијела налик планетама, која се крећу по засебним орбитама. Они процјењују да је тијело у унутрашњем прстену величине типичног астероида, пречника неколико километара, док би оно у спољашњем прстену могло бити велико попут Плутона, или чак нашег Мјесеца.

Сви до сада познати дискови крхотина око белих патуљака идентификовани су на основу истог посматрачког потписа, који указује на присуство једног, равног, ротирајућег диска. Међутим, нова посматрања, спроведена инструментом X-instrumentom X-Shooter на VLT-у ESO-а у чилеанској пустињи Атакама, показују да систем Ј1328−1450 потпуно руши овај образац, откривајући умјесто тога јединствени отисак двоструког диска.

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Посматрања такође откривају да су у диску присутни елементи као што су калцијум, кисеоник, магнезијум и гвожђе, што указује на састав сличан стеновитом планетарном материјалу који се налази у нашем Сунчевом систему. Подаци показују да ова два прстена у диску заправо имају прилично различит састав, при чему је унутрашњи прстен богат гасовитим магнезијумом, док је спољашњи у великој мјери лишен истог. То сугерише да планетесимали који „хране“ прстенове потичу од две планете различитог састава. Алтернативно објашњење јесте да су они остаци различитих дјелова истог небеског тијела, попут коре и језгра планете.

Наш Сунчев систем могао би да доживи сличан крај, јер ће у далекој будућности наше Сунце постати бијели патуљак кроз процес који би могао да уништи Земљу.

- Овај систем стога пружа изузетан увид у то како би могла изгледати будућност планетарних система, укључујући системе попут нашег – закључио је Лагос-Вилчес.

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