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Преминула жена коју је упуцао партнер у Бару

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27.10.2026 18:13

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Жена Д. К., у коју је данас у Бару у Црној Гори пуцао њен емотивни партнер З. С., који је након тога извршио самоубиство, подлегла је повредама у болници, пишу „Вијести“.

Управа полиције Црне Горе саопштила је да су се убиство жене и самоубиство мушкарца догодили данас око 14 часова у кући у насељу Бјелиши у Бару.

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Ужас у Бару: Мушкарац пуцао у жену па извршио самоубиство

„Поводом догађаја који се данас, 27. октобра 2026. године, око 14 часова догодио у породичној кући у насељу Бјелиши у Бару, када је, како се сумња, З. С. употребио ватрено оружје на штету Д. К., обавјештавамо јавност да је Д. К., која је том приликом задобила повреде опасне по живот, подлегла повредама у Општој болници у Бару. Службеници Управе полиције, у координацији са државним тужиоцем у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, врше увиђај на лицу мјеста и предузимају свеобухватне полицијско-тужилачке мјере и радње у циљу утврђивања свих чињеница и околности овог догађаја.

Према првим сазнањима, З. С. је, како се сумња, употребио ватрено оружје, пиштољ, на штету женског лица Д. К., која је том приликом задобила повреде опасне по живот. Након тога, З. С. је, како се сумња, истим ватреним оружјем извршио самоубиство.

Повријеђену Д. К. екипа Хитне медицинске помоћи превезла је у здравствену установу ради указивања љекарске помоћи. О догађају је обавијештен државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, који ће руководити увиђајем“, наводи се у саопштењу.

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Тагови :

Црна Гора

Самоубиство

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